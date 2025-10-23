|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG
|
22/10
17:00
|
Gamba Osaka 3-1 Thép Xanh Nam Định
|
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
22/10
23:45
|
Galatasaray 3-1 Bodo Glimt
|
TV 360
|
Bilbao 3-1 FK Qarabag
|
ON FOOTBALL
|
23/10
02:00
|
Chelsea 5-1 Ajax
|
TV 360
|
E.Frankfurt 1-5 Liverpool
|
ON FOOTBALL
|
Real Madrid 1-0 Juventus
|
TV 360
|
Atalanta 0-0 Slavia Prague
|
ON SPORTS
|
Bayern Munich 4-0 Club Brugge
|
TV 360
|
Monaco 0-0 Tottenham
|
ON SPORTS NEWS
|
Sporting Lisbon 2-1 Marseille
|
ON SPORTS +
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11
|
23/10
01:45
|
Swansea 0-1 QPR
|
Watford 2-1 West Brom
|
Wrexham 1-0 Oxford Utd
|
23/10
02:00
|
Sheffield Wed 0-1 Middlesbrough
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
|
23/10
05:30
|
Huracan - Central Cordoba
|
VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 14
|
23/10
05:00
|
Bahia - Internacional
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
23/10
07:30
|
Chicago Fire - Orlando City
|
23/10
09:30
|
Portland Timbers - Real Salt Lake
|
COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT
|
23/10
07:30
|
Flamengo - Racing Club
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 ELITE – VÒNG PHÂN HẠNG
|
22/10
17:00
|
Gangwon 4-3 Vissel Kobe
|
22/10
19:15
|
Shanghai Shenhua 2-0 FC Seoul
