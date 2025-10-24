Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG

23/10

19:15

Công An Hà Nội 1-1 Macarthur FC

K+Sport1

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/10  
23:45

Brann - G.Rangers

FCSB - Bologna

Fenerbahce - Stuttgart

Feyenoord - Panathinaikos

Go Ahead Eagles - Aston Villa

KRC Genk - Real Betis

Lyon - Basel

Red Bull Salzburg - Ferencvarosi

Braga - Crvena Zvezda

24/10  
02:00

Roma - Viktoria Plzen

Celta Vigo - Nice

Celtic - Sturm Graz

Lille - PAOK Thessaloniki

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

Malmo - Dinamo Zagreb

Nottingham Forest - Porto

Freiburg - Utrecht

Young Boys - Ludogorets Razgrad

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG  PHÂN HẠNG

23/10  
23:45

AEK Athens - Aberdeen

Hacken BK - Rayo Vallecano

Breidablik - KuPS

Drita Gjilan - Omonia Nicosia

Shkendija - Shelbourne

Rijeka - Sparta Praha

Rapid Wien - Fiorentina

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa

24/10  
02:00

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

Crystal Palace - AEK Larnaca

Universitatea Craiova - Noah

Mainz - HSK Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps - Lech Poznan

Samsunspor - Dinamo Kiev

Shamrock Rovers - Publikum Celje

Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa