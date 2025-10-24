|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG
|
23/10
19:15
|
Công An Hà Nội 1-1 Macarthur FC
|
K+Sport1
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/10
|
Brann - G.Rangers
|
FCSB - Bologna
|
Fenerbahce - Stuttgart
|
Feyenoord - Panathinaikos
|
Go Ahead Eagles - Aston Villa
|
KRC Genk - Real Betis
|
Lyon - Basel
|
Red Bull Salzburg - Ferencvarosi
|
Braga - Crvena Zvezda
|
24/10
|
Roma - Viktoria Plzen
|
Celta Vigo - Nice
|
Celtic - Sturm Graz
|
Lille - PAOK Thessaloniki
|
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
|
Malmo - Dinamo Zagreb
|
Nottingham Forest - Porto
|
Freiburg - Utrecht
|
Young Boys - Ludogorets Razgrad
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/10
|
AEK Athens - Aberdeen
|
Hacken BK - Rayo Vallecano
|
Breidablik - KuPS
|
Drita Gjilan - Omonia Nicosia
|
Shkendija - Shelbourne
|
Rijeka - Sparta Praha
|
Rapid Wien - Fiorentina
|
Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
|
Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa
|
24/10
|
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
|
Crystal Palace - AEK Larnaca
|
Universitatea Craiova - Noah
|
Mainz - HSK Zrinjski Mostar
|
Lincoln Red Imps - Lech Poznan
|
Samsunspor - Dinamo Kiev
|
Shamrock Rovers - Publikum Celje
|
Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
-
