|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23
|
25/01
|
Brentford 0-2 Nottingham Forest
|
FPT Play
|
Crystal Palace 1-3 Chelsea
|
FPT Play
|
Newcastle 0-2 Aston Villa
|
FPT Play
|
25/01
|
Arsenal 2-3 Manchester Utd
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
25/01
|
Atl. Madrid 3-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
25/01
|
Barcelona 3-0 Real Oviedo
|
SCTV 15
|
26/01
|
Real Sociedad - Celta Vigo
|
SCTV 22
|
26/01
|
Alaves - Real Betis
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
|
25/01
|
Sassuolo 1-0 Cremonese
|
25/01
|
Genoa 3-2 Bologna
|
Atalanta 4-0 Parma
|
26/01
|
Juventus - Napoli
|
26/01
|
Roma - AC Milan
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19
|
25/01
|
Monchengladbach 0-3 Stuttgart
|
25/01
|
Kết quảrg - Cologne
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
|
25/01
|
Nantes 1-4 Nice
|
25/01
|
Metz - Lyon
|
Brestois - Toulouse
|
Paris - Angers
|
26/01
|
Lille - Strasbourg
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn