Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23

25/01
21:00

 Brentford 0-2 Nottingham Forest

FPT Play

 Crystal Palace 1-3 Chelsea

FPT Play

 Newcastle 0-2 Aston Villa

FPT Play

25/01
23:30

 Arsenal 2-3 Manchester Utd

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

25/01
20:00

 Atl. Madrid 3-0 Mallorca

SCTV 15

25/01
22:15

 Barcelona 3-0 Real Oviedo

SCTV 15

26/01
00:30

 Real Sociedad - Celta Vigo

SCTV 22

26/01
03:00

 Alaves - Real Betis

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22

25/01
18:30

 Sassuolo 1-0 Cremonese

25/01
21:00

 Genoa 3-2 Bologna

 Atalanta 4-0 Parma

26/01
00:00

 Juventus - Napoli

26/01
02:45

 Roma - AC Milan

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19

25/01
21:30

 Monchengladbach 0-3 Stuttgart

25/01
23:30

Kết quảrg - Cologne

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

25/01
21:00

 Nantes 1-4 Nice

25/01
23:15

 Metz - Lyon

 Brestois - Toulouse

 Paris - Angers

26/01
02:45

 Lille - Strasbourg

