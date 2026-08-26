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Kết quả bóng đá hôm nay
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CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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25/08 23:45
|Sabah Baku vs H. Beer Sheva
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TV360
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26/08 02:00
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Bodo Glimt vs NEC Nijmegen
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TV360
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LASK Linz vs Celtic
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TV360
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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26/08 02:00
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Valencia vs Real Betis
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SCTV22, ON Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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26/08 01:00
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Cardiff City vs Norwich
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26/08 01:30
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Doncaster Rovers vs Middlesbrough
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26/08 01:45
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Barnsley vs Crewe Alexandra
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Stevenage vs Reading
|Southampton vs West Ham
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Watford vs Peterborough
|Sheffield Wed vs Wolverhampton
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Fleetwood Town vs Shrewsbury
|Stoke City vs Hull City
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Blackpool vs Lincoln City
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Blackburn Rovers vs Sheffield United
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Cambridge United vs Millwall
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Walsall vs Leyton Orient
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Plymouth vs Coventry City
|Ipswich Town vs Leicester
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26/08 02:00
|Birmingham vs Brentford
|Nottingham Forest vs Leeds
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SCTV15
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3
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25/08 23:10
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Al Taawoun vs Al Fayha
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26/08 01:00
|Al Ettifaq vs Al Nassr
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Al Shabab vs Al Riyadh
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