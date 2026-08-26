Kết quả bóng đá hôm nay

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CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

25/08  23:45

 Sabah Baku vs H. Beer Sheva

TV360

26/08  02:00

Bodo Glimt vs NEC Nijmegen

TV360

LASK Linz vs Celtic

TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

26/08  02:00

Valencia vs Real Betis

SCTV22, ON Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

26/08  01:00

Cardiff City vs Norwich

26/08  01:30

Doncaster Rovers vs Middlesbrough

26/08  01:45

Barnsley vs Crewe Alexandra

Stevenage vs Reading

Southampton vs West Ham

Watford vs Peterborough

Sheffield Wed vs Wolverhampton

Fleetwood Town vs Shrewsbury

Stoke City vs Hull City

Blackpool vs Lincoln City

Blackburn Rovers vs Sheffield United

Cambridge United vs Millwall

Walsall vs Leyton Orient

Plymouth vs Coventry City

Ipswich Town vs Leicester

26/08  02:00

 Birmingham vs Brentford

Nottingham Forest vs Leeds

SCTV15

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3

25/08  23:10

Al Taawoun vs Al Fayha

26/08  01:00

 Al Ettifaq vs Al Nassr

Al Shabab vs Al Riyadh

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