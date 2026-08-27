Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CHUNG KẾT LƯỢT VỀ ASEAN CUP 2026
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26/08 20:00
|Việt Nam 2-2 Thái Lan
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VTV6, FPT Play, TV360
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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27/08 02:00
|AEK Athens 4-0 Levski Sofia
|Celje 1-2 Slovan Bratislava
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On Sports
|Lyon 1-2 Fenerbahce
|Viking 3-1 Dinamo Zagreb
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On Sports+
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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26/08 23:45
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Rapid Wien 2-2 Heart (pen 3-4)
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 2
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27/08 02:00
|Real Madrid 4-1 Sociedad
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SCTV22, On Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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27/08 01:45
|Newcastle 3-2 West Brom
|Bradford 0-0 Burnley (pen 4-2)
|Tottenham 5-1 Charlton
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SCTV15
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27/08 02:00
|Preston 0-4 Everton
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