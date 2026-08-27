Kết quả bóng đá hôm nay

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CHUNG KẾT LƯỢT VỀ ASEAN CUP 2026

26/08  20:00

 Việt Nam 2-2 Thái Lan

VTV6, FPT Play, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

27/08  02:00

 AEK Athens 4-0 Levski Sofia

Celje 1-2 Slovan Bratislava

On Sports
Lyon 1-2 Fenerbahce

Viking 3-1 Dinamo Zagreb

On Sports+

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

26/08  23:45

Rapid Wien 2-2 Heart (pen 3-4)

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 2

27/08  02:00

 Real Madrid 4-1 Sociedad

SCTV22, On Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

27/08  01:45

 Newcastle 3-2 West Brom

Bradford 0-0 Burnley (pen 4-2)

Tottenham 5-1 Charlton

SCTV15

27/08  02:00

 Preston 0-4 Everton

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