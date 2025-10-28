Kết quả bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

27/10

18:00

Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360+4

27/10

19:15

Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

28/10
03:00

 Real Betis 0-2 Atletico Madrid

SCTV 17

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 9

28/10
03:15

 Moreirense 1-2 Porto

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 13

28/10
01:00

 Odense 1-4 Brondby

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 28

28/10
01:00

 Brommapojkarna 0-2 GAIS

28/10
01:10

 Malmo 1-3 Hammarby

VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 13

28/10
02:00

 Barracas Central 1-3 Boca Juniors

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - PLAY OFF

28/10
05:45

FC Cincinnati - Columbus Crew

28/10
08:00

Minnesota United FC - Seattle Sounders

VĐQG AUSTRAILIA 2025/26 - VÒNG 2

27/10
15:00

 Macarthur 2-1 Adelaide Utd