|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
27/12
19:30
|
Nottingham Forest 1-2 Manchester City
|
K+ SPORT 1
|
27/12
22:00
|
Arsenal 2-1 Brighton
|
K+ SPORT 1
|
Liverpool 2-1 Wolverhampton
|
K+ SPORT 2
|
Brentford 4-1 Bournemouth
|
K+ACTION
|
Burnley 0-0 Everton
|
K+LIFE
|
West Ham 0-1 Fulham
|
K+Live 1
|
28/12
00:30
|
Chelsea 2-1 Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17
|
27/12
18:30
|
Parma 1-0 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
27/12
21:00
|
Lecce 0-3 Como
|
ON FOOTBALL
|
Torino 1-2 Cagliari
|
28/12
00:00
|
Udinese 1-1 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
28/12
02:45
|
Pisa 0-2 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
28/12
01:30
|
Bari 1-1 Avellino
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
27/12
20:00
|
Al Qadsiah 1-1 Damac
|
27/12
21:50
|
Al Nassr 3-0 Al Okhdood
|
28/12
00:30
|
Al Ittihad 2-0 Al Shabab
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
27/12
19:30
|
Benin 1-0 Botswana
|
27/12
22:00
|
Senegal 1-1 CHDC Congo
|
28/12
00:30
|
Uganda 1-1 Tanzania
|
28/12
03:00
|
Nigeria 3-2 Tunisia
