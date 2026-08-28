Kết quả bóng đá hôm nay

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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 –  ĐẤU BÙ VÒNG 1

28/08  01:30

 Celta Vigo vs Osasuna

On Sports News

28/08  02:00

 Barcelona vs Bilbao

SCTV22, On Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

28/08  01:30

 Chelsea vs Luton Town

SCTV15, FPT Play

28/08  02:00

 Fulham vs AFC Wimbledon

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

27/08  23:00

 Ararat Armenia vs Uni. Craiova

Iberia vs Jagiellonia Bialystok

28/08  00:00

Kauno Zalgiris vs Besiktas

Lillestrom vs Egnatia Rrogozhine

Salzburg vs Mjallby

Omonia Nicosia vs Sint Truidense

Viktoria Plzen vs Crvena Zvezda

28/08  01:00

CSKA Sofia vs OFI Crete

AGF Aarhus vs Benfica

Thun vs Lech Poznan

28/08  01:30

Ferencvarosi vs Trabzonspor

Anderlecht vs Kairat Almaty

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