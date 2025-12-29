Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18

28/12
21:00

 Sunderland 1-1 Leeds

K+ SPORT 1

28/12
23:30

 Crystal Palace 0-1 Tottenham

K+ SPORT 1

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17

28/12
18:30

 AC Milan 3-0 Verona

ON FOOTBALL

28/12
21:00

 Cremonese 0-2 Napoli

ON FOOTBALL

29/12
00:00

 Bologna 1-1 Sassuolo

ON FOOTBALL

29/12
02:45

 Atalanta 0-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 16

28/12
22:30

 Arouca 2-2 Gil Vicente

 Casa Pia 0-0 Guimaraes Vitoria

29/12
01:00

 Braga 2-2 Benfica

29/12
03:30

 Sporting Lisbon 4-0 Rio Ave

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

28/12
15:00

 Melbourne City 1-3 Perth Glory

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

28/12
19:30

Gabon 2-3 Mozambique

28/12
22:00

Guinea Xích Đạo 0-1 Sudan

29/12
00:30

Algeria 1-0 Burkina Faso

29/12
03:00

Bờ Biển NGà 1-1 Cameroon