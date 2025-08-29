|
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3
28/08
19:15
Công an TP. Hồ Chí Minh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
28/08
19:15
Công an Hà Nội 4-2 Hà Nội FC
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)
28/08
KuPS 0-2 Midtjylland
28/08
Sigma Olomouc 0-2 Malmo FF
29/08
Samsunspor 0-0 Panathinaikos
29/08
Ludogorets Razgrad 4-1 FK Shkendija
PAOK Thessaloniki 5-0 HNK Rijeka
29/08
Dinamo Kiev (N) 1-0 Maccabi Tel Aviv
KRC Genk 1-2 Lech Poznan
Utrecht 0-0 HSK Zrinjski Mostar
Young Boys 3-2 Slovan Bratislava
29/08
FCSB 3-0 Aberdeen
29/08
Sporting Braga 5-1 Lincoln Red Imps FC
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan