Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3

28/08

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

28/08

19:15

Công an Hà Nội 4-2 Hà Nội FC

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)

28/08  
22:00

KuPS 0-2 Midtjylland

28/08  
23:30

Sigma Olomouc 0-2 Malmo FF

29/08  
00:00

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

29/08  
00:30

Ludogorets Razgrad 4-1 FK Shkendija

PAOK Thessaloniki 5-0 HNK Rijeka

29/08  
01:00

Dinamo Kiev (N) 1-0 Maccabi Tel Aviv

KRC Genk 1-2 Lech Poznan

Utrecht 0-0 HSK Zrinjski Mostar

Young Boys 3-2 Slovan Bratislava

29/08  
01:30

FCSB 3-0 Aberdeen

29/08  
02:00

Sporting Braga 5-1 Lincoln Red Imps FC

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan