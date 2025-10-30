Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8

30/10

02:45

Arsenal 2-0 Brighton

Liverpool 0-3 Crystal Palace

Swansea 1-3 Manchester City

Wolverhampton 3-4 Chelsea

30/10

03:00

Newcastle 2-0 Tottenham

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

30/10

00:30

Como 3-1 Verona

Juventus 3-1 Udinese

ON FOOTBALL

Roma 2-1 Parma

ON SPORTS +

30/10

02:45

Bologna 0-0 Torino

ON SPORTS +

Genoa 0-2 Cremonese

Inter Milan 3-0 Fiorentina

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 10

30/10

01:00

Le Havre 1-0 Brest

Lorient 1-1 PSG

ON SPORTS NEWS

Metz 2-0 Lens

Nice 2-0 Lille

ON SPORTS

30/10

03:05

Marseille 2-2 Angers

Nantes 3-5 Monaco

ON SPORTS

Paris FC 3-3 Lyon

ON SPORTS NEWS

Strasbourg 3-0 Auxerre

Toulouse 2-2 Rennes

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16

30/10

00:00

FV Illertissen 0-3 Magdeburg

Greuther Furth 0-1 Kaiserslautern

Mainz 0-2 Stuttgart

Paderborn 2-4 Leverkusen

30/10

02:45

Darmstadt 4-0 Schalke 04

Dusseldorf 1-3 Freiburg

Koln 1-4 Bayern Munich

Union Berlin 2-1 Bielefeld

COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT

30/10

07:30

Racing Club - Flamengo

VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 12

30/10

05:00

Fluminense - Ceara

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

30/10

09:30

Los Angeles FC - Austin