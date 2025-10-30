|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8
|
30/10
02:45
|
Arsenal 2-0 Brighton
|
Liverpool 0-3 Crystal Palace
|
Swansea 1-3 Manchester City
|
Wolverhampton 3-4 Chelsea
|
30/10
03:00
|
Newcastle 2-0 Tottenham
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
|
30/10
00:30
|
Como 3-1 Verona
|
Juventus 3-1 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
Roma 2-1 Parma
|
ON SPORTS +
|
30/10
02:45
|
Bologna 0-0 Torino
|
ON SPORTS +
|
Genoa 0-2 Cremonese
|
Inter Milan 3-0 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 10
|
30/10
01:00
|
Le Havre 1-0 Brest
|
Lorient 1-1 PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
Metz 2-0 Lens
|
Nice 2-0 Lille
|
ON SPORTS
|
30/10
03:05
|
Marseille 2-2 Angers
|
Nantes 3-5 Monaco
|
ON SPORTS
|
Paris FC 3-3 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
Strasbourg 3-0 Auxerre
|
Toulouse 2-2 Rennes
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16
|
30/10
00:00
|
FV Illertissen 0-3 Magdeburg
|
Greuther Furth 0-1 Kaiserslautern
|
Mainz 0-2 Stuttgart
|
Paderborn 2-4 Leverkusen
|
30/10
02:45
|
Darmstadt 4-0 Schalke 04
|
Dusseldorf 1-3 Freiburg
|
Koln 1-4 Bayern Munich
|
Union Berlin 2-1 Bielefeld
|
COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT
|
30/10
07:30
|
Racing Club - Flamengo
|
VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 12
|
30/10
05:00
|
Fluminense - Ceara
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
30/10
09:30
|
Los Angeles FC - Austin
