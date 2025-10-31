Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

31/10  
00:30

Cagliari 1-2 Sassuolo

ON FOOTBALL

31/10  
02:45

Pisa 0-0 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

30/10  
23:00

KuPS 1-1 Gnistan Helsinki

Inter Turku 2-2 Seinajoen JK

31/10  
00:00

Ilves Tampere 3-1 HJK Helsinki

VĐQG THỤY SĨ 2025/26 – VÒNG 11

31/10  
02:30

Grasshopper 3-3 Young Boys

Lugano 2-0 Luzern

COPA LIBERTADORES 2025/26 – BÁN KẾT

31/10  
07:30

Palmeiras - LDU Quito

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7

30/10  
22:55

Damac 1-1 Al Fateh

31/10  
00:30

Al Ahli 1-1 Al Riyadh

Al Kholood 2-3 NEOM