Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
|
31/10
|
Cagliari 1-2 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
31/10
|
Pisa 0-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
30/10
|
KuPS 1-1 Gnistan Helsinki
|
Inter Turku 2-2 Seinajoen JK
|
31/10
|
Ilves Tampere 3-1 HJK Helsinki
|
VĐQG THỤY SĨ 2025/26 – VÒNG 11
|
31/10
|
Grasshopper 3-3 Young Boys
|
Lugano 2-0 Luzern
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – BÁN KẾT
|
31/10
|
Palmeiras - LDU Quito
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
30/10
|
Damac 1-1 Al Fateh
|
31/10
|
Al Ahli 1-1 Al Riyadh
|
Al Kholood 2-3 NEOM
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.