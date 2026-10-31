Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

30/10  17:00

 Thanh Hóa 1-1 Hà Tĩnh

FPT Play

30/10  18:00

 Bắc Ninh 1-0 HAGL

FPT Play

30/10  19:15

 Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

31/10  03:00

 Villarreal vs Espanyol

On Football, SCTV15

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

31/10  02:30

 Elversberg vs Mainz 05

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

31/10  01:00

 Le Havre vs PSG

ON Sports News

Nice vs Rennes

ON Sports+

31/10  03:05

 Lille vs Lens

ON Sports News