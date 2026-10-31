Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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30/10 17:00
|Thanh Hóa 1-1 Hà Tĩnh
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FPT Play
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30/10 18:00
|Bắc Ninh 1-0 HAGL
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FPT Play
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30/10 19:15
|Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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31/10 03:00
|Villarreal vs Espanyol
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On Football, SCTV15
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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31/10 02:30
|Elversberg vs Mainz 05
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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31/10 01:00
|Le Havre vs PSG
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ON Sports News
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Nice vs Rennes
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ON Sports+
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31/10 03:05
|Lille vs Lens
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ON Sports News
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