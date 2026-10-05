Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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05/10 01:45
|Hy Lạp 0-0 Đức
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TV360
|Hà Lan 2-1 Serbia
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TV360
|Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy
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TV360
|Xứ Wales 0-1 Đan Mạch
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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04/10 23:00
|Kosovo 1-1 Áo
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05/10 01:45
|Ireland 1-1 Israel
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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04/10 20:00
|Azerbaijan 1-0 Lithuania
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04/10 23:00
|Malta 1-0 Andorra
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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04/10 19:00
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Kyrgyzstan 3-1 Lebanon
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05/10 01:00
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Ai Cập 0-1 Nam Phi
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