Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

05/10  01:45

 Hy Lạp 0-0 Đức

TV360
Hà Lan 2-1 Serbia

TV360
Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy

TV360
Xứ Wales 0-1 Đan Mạch

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

04/10  23:00

 Kosovo 1-1 Áo

05/10  01:45

 Ireland 1-1 Israel

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

04/10  20:00

 Azerbaijan 1-0 Lithuania

04/10  23:00

 Malta 1-0 Andorra

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/10  19:00

Kyrgyzstan 3-1 Lebanon

05/10  01:00

Ai Cập 0-1 Nam Phi

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn