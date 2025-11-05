|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
04/11
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, TV360+10
|
04/11
19:15
|
Hà Nội FC 4-0 PVF-CAND
|
FPT Play, TV360+9
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
05/11
00:45
|
Napoli 0-0 E.Frankfurt
|
ON FOOTBALL
|
Slavia Prague 0-3 Arsenal
|
TV 360
|
05/11
03:00
|
Liverpool 1-0 Real Madrid
|
TV 360
|
PSG 0-2 Bayern Munich
|
ON FOOTBALL
|
Atletico Madrid 1-0 Saint Gilloise
|
ON SPORTS
|
Bodo Glimt 0-1 Monaco
|
ON SPORTS +
|
Juventus 1-1 Sporting Lisbon
|
TV 360
|
Olympiakos 1-0 PSV Eindhoven
|
TV 360
|
Tottenham 1-0 FC Copenhagen
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
05/11
02:45
|
Birmingham - Millwall
|
Bristol City - Blackburn
|
Charlton - West Brom
|
Derby - Hull
|
Ipswich - Watford
|
Leicester - Middlesbrough
|
Oxford Utd - Stoke
|
05/11
03:00
|
Coventry - Sheffield Utd
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
04/11
17:00
|
S.Hiroshima 1-0 Gangwon
|
Machida Zelvia 1-2 Melbourne City
|
FC Seoul 0-0 Chengdu Rongcheng
|
04/11
19:15
|
Buriram Utd 2-0 Shanghai Port
|
04/11
23:00
|
Al Sadd - Al Ahli
|
05/11
01:15
|
Al Ittihad - Al Sharjah
