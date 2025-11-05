Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

04/11

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

04/11

19:15

Hà Nội FC 4-0 PVF-CAND

FPT Play, TV360+9

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

05/11

00:45

Napoli 0-0 E.Frankfurt

ON FOOTBALL

Slavia Prague 0-3 Arsenal

TV 360

05/11

03:00

Liverpool 1-0 Real Madrid

TV 360

PSG 0-2 Bayern Munich

ON FOOTBALL

Atletico Madrid 1-0 Saint Gilloise

ON SPORTS

Bodo Glimt 0-1 Monaco

ON SPORTS +

Juventus 1-1 Sporting Lisbon

TV 360

Olympiakos 1-0 PSV Eindhoven

TV 360

Tottenham 1-0 FC Copenhagen

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 14

05/11

02:45

Birmingham - Millwall

Bristol City - Blackburn

Charlton - West Brom

Derby - Hull

Ipswich - Watford

Leicester - Middlesbrough

Oxford Utd - Stoke

05/11

03:00

Coventry - Sheffield Utd

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11

17:00

S.Hiroshima 1-0 Gangwon

Machida Zelvia 1-2 Melbourne City

FC Seoul 0-0 Chengdu Rongcheng

04/11

19:15

Buriram Utd 2-0 Shanghai Port

04/11

23:00

Al Sadd - Al Ahli

05/11

01:15

Al Ittihad - Al Sharjah