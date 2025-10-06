|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7
|
05/10
|
[18] Aston Villa 2-1 Burnley [16]
|
K+ ACTION
|
[10] Everton 1-1 Crystal Palace [5]
|
K+ SPORT 1
|
[13] Newcastle 2-0 Nottingham Forest [15]
|
K+ SPORT 2
|
[20] Wolverhampton 1-1 Brighton [14]
|
K+LIFE
|
05/10
|
[17] Brentford 0-1 Manchester City [9]
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8
|
05/10
|
[11] Alaves 3-1 Elche [6]
|
SCTV 15
|
05/10
|
[10] Sevilla 4-1 Barcelona [2]
|
SCTV 15
|
05/10
|
[4] Espanyol 1-2 Real Betis [7]
|
SCTV 15
|
[18] Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano [14]
|
06/10
|
[15] Celta Vigo 1-1 Atletico Madrid [12]
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6
|
05/10
|
[9] Udinese 1-1 Cagliari [7]
|
ON SPORTS +
|
05/10
|
[11] Bologna 4-1 Pisa [19]
|
ON SPORTS +
|
[17] Fiorentina 1-2 Roma [4]
|
ON FOOTBALL
|
05/10
|
[1] Napoli 2-1 Genoa [16]
|
ON FOOTBALL
|
06/10
|
[2] Juventus 0-0 AC Milan [3]
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6
|
05/10
|
[8] Stuttgart 1-0 Heidenheim [18]
|
TV 360
|
[15] Hamburg SV 4-0 Mainz [13]
|
TV 360
|
06/10
|
[17] Monchengladbach 0-0 Freiburg [7]
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7
|
05/10
|
[3] Lyon 1-2 Toulouse [9]
|
ON SPORTS
|
05/10
|
[1] Monaco 2-2 Nice [12]
|
ON SPORTS NEWS
|
[15] Le Havre 2-2 Rennes [8]
|
ON SPORTS
|
[4] Strasbourg 5-0 Angers [13]
|
ON SPORTS+
|
06/10
|
[5] Lille 1-1 PSG [2]
|
ON SPORTS NEWS
-
-
