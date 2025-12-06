Kết quả bóng đá hôm nay

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

05/12

16:00

Nữ Myanmar 2-1 Nữ Philippines

FPT Play

05/12

18:30

Nữ Việt Nam 7-0 Nữ Malaysia

VTV2, FPT Play

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

05/12

18:00

U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

06/12  
03:00

Real Oviedo 0-0 Mallorca

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13

06/12  
02:30

Mainz 0-1 Monchengladbach

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15

06/12  
01:00

Brestois 1-0 Monaco

ON SPORTS NEWS

06/12 
 03:00

Lille 1-0 Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG  HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 15

06/12  
02:00

Excelsior 0-2 Groningen

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13

06/12  
03:15

Benfica1 1- Sporting Lisbon

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15

06/12  
00:00

Galatasaray 3-2 Samsunspor

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 18

05/12  
23:00

Terek Grozny 1-0 Gazovik Orenburg

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 19

06/12  
03:00

Hull 1-4 Middlesbrough

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.