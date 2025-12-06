|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
05/12
16:00
|
Nữ Myanmar 2-1 Nữ Philippines
|
FPT Play
|
05/12
18:30
|
Nữ Việt Nam 7-0 Nữ Malaysia
|
VTV2, FPT Play
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
05/12
18:00
|
U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Real Oviedo 0-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13
|
06/12
|
Mainz 0-1 Monchengladbach
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Brestois 1-0 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
06/12
|
Lille 1-0 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Excelsior 0-2 Groningen
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
06/12
|
Benfica1 1- Sporting Lisbon
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Galatasaray 3-2 Samsunspor
|
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 18
|
05/12
|
Terek Grozny 1-0 Gazovik Orenburg
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 19
|
06/12
|
Hull 1-4 Middlesbrough
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn