|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A
|
06/01
18:30
|
VTV5, TV360
|
06/01
23:00
|
U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Kyrgyzstan
|
VTV5 Cần Thơ, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
07/01
03:00
|
West Ham - Nottingham Forest
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
06/01
21:00
|
Pisa 0-3 Como
|
ON FOOTBALL
|
07/01
00:00
|
Lecce - Roma
|
ON FOOTBALL
|
07/01
02:45
|
Sassuolo - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
07/01
01:00
|
Granada - Rayo Vallecano
|
CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
07/01
03:00
|
Sporting Lisbon - Guimaraes
|
SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT
|
07/01
00:30
|
Fenerbahce - Samsunspor
|
VĐQG SCOTLAND 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 11
|
07/01
02:45
|
Livingston - Saint Mirren
|
07/01
03:00
|
G.Rangers - Aberdeen
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
06/01
15:00
|
Melbourne City 1-0 Brisbane Roar
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
06/01
23:00
|
Algeria - CHDC Congo
|
07/01
02:00
|
Bờ Biển Ngà - Burkina Faso
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn