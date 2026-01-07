Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A

06/01

18:30

U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

VTV5, TV360

06/01

23:00

U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Kyrgyzstan

VTV5 Cần Thơ, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

07/01

03:00

West Ham - Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

06/01

21:00

Pisa 0-3 Como

ON FOOTBALL

07/01

00:00

Lecce - Roma

ON FOOTBALL

07/01

02:45

Sassuolo - Juventus

ON FOOTBALL

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

07/01

01:00

Granada - Rayo Vallecano

CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

07/01

03:00

Sporting Lisbon - Guimaraes

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT

07/01

00:30

Fenerbahce - Samsunspor

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 11

07/01

02:45

Livingston - Saint Mirren

07/01

03:00

G.Rangers - Aberdeen

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

06/01

15:00

Melbourne City 1-0 Brisbane Roar

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

06/01

23:00

Algeria - CHDC Congo

07/01

02:00

Bờ Biển Ngà - Burkina Faso