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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
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07/08
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Bristol City 0-1 Walsall
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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06/08
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KuPS 1-1 CS Universitatea Craiova
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06/08
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Jagiellonia Bialystok 2-1 Rangers FC
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Lincoln Red Imps 1-1 Omonia Nicosia
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Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia
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07/08
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Lech Poznan 1-0 KI Klaksvik
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Hradec Kralove 0-1 Besiktas
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Red Bull Salzburg 1-0 Pafos FC
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07/08
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PAOK Thessaloniki 0-1 RSC Anderlecht
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07/08
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Thun 3-0 Vikingur Reykjavik
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07/08
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Benfica 6-1 Heart of Midlothian
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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06/08
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Inter Turku 2-1 Vaduz
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06/08
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Paide Linnameeskond 1-4 Rapid Wien
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HJK Helsinki 1-1 Motherwell
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FK Jablonec 2-0 FK Rigas Futbola Skola
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FC Noah 2-2 Sion
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06/08
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CFR Cluj 0-5 Tromso
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07/08
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Ajax 3-1 Shelbourne
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