Kết quả bóng đá hôm nay

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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI

07/08
01:45

Bristol City 0-1 Walsall

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
22:00

KuPS 1-1 CS Universitatea Craiova

06/08
23:00

Jagiellonia Bialystok 2-1 Rangers FC

Lincoln Red Imps 1-1 Omonia Nicosia

Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia

07/08
00:00

Lech Poznan 1-0 KI Klaksvik

Hradec Kralove 0-1 Besiktas

Red Bull Salzburg 1-0 Pafos FC

07/08
00:45

PAOK Thessaloniki 0-1 RSC Anderlecht

07/08
01:00

Thun 3-0 Vikingur Reykjavik

07/08
02:00

Benfica 6-1 Heart of Midlothian

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
22:00

Inter Turku 2-1 Vaduz

06/08
23:00

Paide Linnameeskond 1-4 Rapid Wien

HJK Helsinki 1-1 Motherwell

FK Jablonec 2-0 FK Rigas Futbola Skola

FC Noah 2-2 Sion

06/08
23:30

CFR Cluj 0-5 Tromso

07/08
01:00

Ajax 3-1 Shelbourne

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