Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG COLOMBIA 2025/26 - VÒNG 14

08/10

07:30

Millonarios - America de Cali

HẠNG 2 COLOMBIA 2025/26 - VÒNG 13

08/10

05:10

Real Cundinamarca - Orsomarso

HẠNG 2 BRAZIL 2025 - VÒNG 31

08/10

06:00

Amazonas - Criciuma EC

08/10

07:30

Goias GO - CRB Maceio

08/10

07:35

Botafogo - Paysandu PA

HẠNG 2 HÀN QUỐC 2025 - VÒNG 33

07/10

12:00

Seoul E Land 1-1 Hwaseong FC

07/10

14:30

Chungbuk Cheongju 0-2 Gimpo FC