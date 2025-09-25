Man City sẵn sàng chi 120 triệu euro trong nỗ lực mang Joao Neves từ PSG về cho Pep Guardiola, để tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ.
Nguồn ảnh: OneFootball, DAZN, MCFC
Jose Mourinho ra mắt sân nhà Benfica bằng trận hòa Rio Ave 1-1, và ông đổ lỗi cho trọng tài khi từ chối 1 bàn thắng.
Vinicius Junior tìm lại nụ cười với bàn thắng như trong mơ, cùng Mastantuono và Mbappe giúp Real Madrid thắng Levante 4-1 và duy trì thành tích toàn thắng.
Liverpool thắng 2-1 Southampton, lấy vé vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh nhưng Arne Slot không khỏi tức giận mắng Hugo Ekitike “ngu ngốc” vì để ăn thẻ đỏ không đáng.
Real Madrid toàn thắng cả 7 trận kể từ đầu mùa, Xabi Alonso đưa ra tuyên bố lớn, trong khi Vinicius chỉ ra vũ khí lợi hại.