G1ol61GWkAAOXmE.jpg
Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
G1ozi3fWcAAbrU6.jpg
Dẫu vậy, đội khách vẫn lấn lướt đối thủ bị đánh giá thấp hơn
G1ozY5qXEAALjJW.jpg
Pep Guardiola chỉ đạo ngoài đường biên
G1on7CaWgAA7Til.jpeg
Phút 18, Phil Foden tung cú dứt điểm chìm từ ngoài vòng cấm mở tỷ số
G1om1xeXYAASUQ6.jpg
G1om1xoXMAEmLNh.jpg
Đồng đội chúc mừng Foden
G1opw5QW4AALd_0.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City
G1os2kyW8AA y23.jpg
Sang hiệp hai, đội khách vẫn giữ thế trận lấn lướt
G1onmeLXMAAnSEn.jpg
Huddersfield gần như không thể phản kháng
G1o3kuiXwAAsu71.jpg
Phút 74, Savinho nã đại bác sấm sét ở góc hẹp nhân đôi cách biệt
G1o6DDDXMAAuQx3.jpeg
Man City giành chiến thắng nhẹ nhàng, dù không có sự phục vụ của Haaland

Nguồn ảnh: OneFootball, DAZN, MCFC