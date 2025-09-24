Fichajes loan tin, Pep Guardiola rất kết Joao Neves và tin rằng sao trẻ 20 tuổi của PSG là bổ sung hoàn hảo cho tuyến giữa của Man City.

Nguồn trên khẳng định, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã yêu cầu ban lãnh đạo Man City hãy tìm cách mang Joao Neves về Etihad.

Joao Neves - xếp thứ 19 trong danh sách 30 ứng viên ở bầu chọn Quả bóng vàng 2025. Ảnh: The Touchline

Đội ngũ tuyển dụng của Man City nhận thức được việc kéo được Joao Neves khỏi tay PSG là không dễ dàng. Họ chuẩn bị cho lời đề nghị ban đầu đến nhà đương kim vô địch Champions League là 120 triệu euro.

Man City muốn ‘đi trước một bước’ với PSG, trước khi các ông lớn châu Âu khác cũng nhảy vào giành Joao Neves.

Tuy nhiên, PSG được cho không có ý định để mất tiền vệ người Bồ. Đội bóng Paris xác định Joao Neves là một phần quan trọng cho kế hoạch tương lai gần của CLB, nên sẽ nói “không” với bất cứ lời đề nghị nào, dù trả giá cao đến đâu.

Joao Neves gia nhập PSG hồi hè năm ngoái, với hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 60 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí. Sao trẻ 20 tuổi nhanh chóng giành được chỗ đứng trong đội hình của Luis Enrique, chơi hết sức ấn tượng.

Pep Guardiola được cho rất thích tiền vệ 20 tuổi người Bồ. Ảnh: UEFA Champions League

Tiền vệ này gây ngạc nhiên bởi sự điềm tĩnh và trưởng thành vượt tuổi trên sân cỏ, về khả năng đọc trận đấu, phân phối bóng, kiểm soát nhịp độ, hay đưa ra những quyết định khôn ngoan trong thời điểm đội gặp khó,…

Các chuyên gia đánh giá, chính Joao Neves mới là người giữ vững tinh thần cho PSG, nhờ khả năng tổ chức trận đấu.

Nếu có Joao Neves, Pep có thể thực hiện xoay tua đội hình Man City mà vẫn đảm bảo chất lượng nơi hàng tiền vệ và không ảnh hưởng đến sự ổn định của đội. Đó là lý do đội chủ sân Etihad được cho sẵn sàng chi bạo 120 triệu euro, dù cầu thủ này hiện được định giá 80 triệu euro.