Có những lo ngại dành cho Xabi Alonso khi trở lại Bernabeu trên cương vị mới, thay người thầy Carlo Ancelotti, dẫn dắt một Real Madrid - lộ nhiều vấn đề mùa trước và trắng danh hiệu.

Xabi Alonso ăn mừng bàn mở tỷ số đẹp mắt của Vinicius mà tan trận được tiền đạo Brazil tiết lộ đó là nhờ đồng đội cũ đàn anh - Luka Modric chỉ cho. Ảnh ESPN FC

Tuy nhiên, Real Madrid do Xabi xây dựng làm nhiều người phải ngạc nhiên, mang lại những kết quả cụ thể khiến Chủ tịch Florentino Perez không thể hài lòng hơn: toàn thắng cả 7 trận từ đầu mùa, với 6 ở La Liga và 1 tại Champions League.

Mới nhất, Real Madrid đè bẹp Levante 4-1, xây dựng kiên cố ngôi đầu với 18 điểm, hơn đối thủ Barca (đá ít hơn 1 trận) 5 điểm. Đây là trận đấu mà Xabi để Vinicius đá chính ngay từ đầu và tiền đạo Brazil rất hay, là người mở tỷ số cho Real Madrid (28’) bằng một cú sút tuyệt đẹp.

Mastantuono nhân đôi cách biệt 10 phút sau đó, đánh dấu bàn thắng đầu tiên cho Kền kền, trước khi cái tên quen thuộc: Kylian Mbappe 2 lần ghi tên lên bảng điện tử vào các phút 64’ (pen) và 68’.

Dù lập cú đúp nhưng sau trận Mbappe được cho đã nói với Xabi Alonso: “Vinicius chơi hay nhất”.

Xabi Alonso rất vui với chiến thắng của đội nhà, trong trận đấu mà ông thay đổi hệ thống, Real Madrid chơi với 3 trung vệ. Dù vậy, ông cảnh báo khiến mọi đối thủ phải dè chừng: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu”.

Thuyền trưởng Real Madrid cho hay: “Chúng tôi làm việc được 51 ngày kể từ FIFA Club World Cup và đội vẫn đang trong quá trình xây dựng. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Real Madrid toàn thắng cả 7 trận từ đầu mùa dưới thời Xabi Alonso. Đáng kể, vị thuyền trưởng cho thấy không ai chắc suất đá chính, nếu không đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Ảnh: Real Madrid FC

Real Madrid vẫn còn nhiều điều phải cải thiện và đội có thể làm tốt hơn nữa. Ngay cả trận đấu hôm nay cũng vậy. Chúng tôi đang đi đúng hướng, từ kết quả đến cách thức thực hiện. Đây mới là sự khởi đầu. Chúng tôi muốn chơi thật tốt hơn nữa”.

Tiền đạo Vinicius cho rằng, bí quyết giúp Real Madrid khởi đầu mạnh mẽ mùa này chính là nhờ “phòng ngự tốt, đoàn kết và phát huy tinh thần đồng đội”. Anh tuyên bố: “Nếu chúng tôi tiếp tục chơi như thế này thì có thể gặt hái một mùa giải đại thành công”.

Sức mạnh Real Madrid sẽ được thử lửa thật sự ở trận tiếp theo – derby Madrid, với chuyến làm khách trên sân của Atletico lúc 21h15 ngày 27/9.