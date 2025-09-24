1. Real Madrid của Xabi Alonso tiếp tục thể hiện sự thống trị và hiệu quả, duy trì vị thế dẫn đầu La Liga với mỗi ngày một bước tiến, một nét mới.

Trước Levante, họ thắng trận trong niềm hân hoan của Vinicius, cầu thủ vốn đang không vui.

Real Madrid kéo dài mạch toàn thắng. Ảnh: EFE

Tiền đạo người Brazil tìm lại phép màu cũ, ghi một bàn thắng tuyệt diệu, lần đầu tiên đá trọn 90 phút và khép lại trận đấu với băng đội trưởng trên tay.

Đối thủ cũng không dễ dàng bị khuất phục. Levante có hai giai đoạn chơi khá rắn rỏi trong một đêm mà Real Madrid mang dáng dấp thử nghiệm.

Với trận derby vào thứ Bảy, Eder Militao, Tchouameni và Dani Carvajal được cho nghỉ, còn Xabi Alonso thử nghiệm sơ đồ ba trung vệ: Raul Asencio, Dean Huijsen và Alvaro Carreras.

Đặc biệt, Carreras chơi một trận xuất sắc: đọc tình huống bậc thầy, cắt bóng phía sau, chặn ở giữa, rồi mở ra những đường chuyền sáng nước để Real Madrid tiến lên.

Phía trên, Valverde làm nhiệm vụ đánh chặn, Dani Ceballos cầm nhịp và kết nối cùng sự sắc bén của Arda Guler ở trung lộ. Bên phải là Mastantuono, bên trái Fran Garcia, còn trên hàng công là Kylian Mbappe và Vinicius – người đã tìm lại niềm vui.

2. Hệ thống mới mất vài phút để ổn định. Levante, tân binh dưới sự dẫn dắt của Julian Calero, là đội bóng dũng cảm, có tổ chức.

Họ mới là bên đầu tiên dứt điểm trúng đích với Vencedor, rồi đến cú đánh đầu của Dela – một cầu thủ trưởng thành từ lò La Fabrica của Real Madrid – chỉ chệch cột dọc Courtois trong gang tấc.

Đội chủ nhà thường xuyên tìm thấy Carlos Alvarez và Etta Eyong, tân binh đang lên với những bàn thắng và kiến tạo liên tiếp: 3 trận cho Villarreal rồi 3 trận tiếp theo trong màu áo Levante, sau khi được mua vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng.

Eyong dùng sức mạnh gây nhiều sóng gió cho Madrid cho đến khi Xabi Alonso kịp siết chặt hàng tiền vệ, bịt những khoảng trống mà đối thủ đang khai thác để tiến gần khung thành Courtois.

Rồi Vinicius bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, lúc thì bó vào trung lộ, lúc thì bám biên trái – nơi anh tái hiện phiên bản hủy diệt cũ, mỗi pha đi bóng là một lần báo động.

Khoảnh khắc ghi bàn đẹp như mơ của Vinicius. Ảnh: EFE

Cú sút xa của anh khiến thủ môn Ryan phải tung người đẩy bóng đúng vào tầm của Mastantuono, người sút dội xà ngang.

Khi đó, Real Madrid nắm quyền kiểm soát: cướp bóng, phản công, liên tiếp dồn ép. Bàn mở tỷ số cũng đến từ kịch bản này, chuỗi pha gây áp lực trong vòng cấm Ryan, bóng qua nhiều chân trước khi đến chỗ Vinicius, đứng chếch bên phải.

Ngay khoảnh khắc ấy, phép màu tái hiện. Vini tung cú sút bằng má ngoài gần như đứng yên, đưa bóng găm thẳng lưới trong sự bất lực của Ryan.

Một pha xử lý gợi nhớ bàn thắng huyền thoại của Ronaldinho vào lưới Chelsea năm 2005.

3. Điều kỳ diệu xảy ra có phần tình cờ, nhưng trong bóng đá đôi khi ảo thuật biến cái ngẫu nhiên thành huyền thoại.

Cũng chính ở sân Ciudad de Valencia này, cuối tháng 8/2021, những ngày đầu dưới tay Carlo Ancelotti, Vinicius từ một cầu thủ triển vọng lộn xộn bỗng hóa “vũ khí hạt nhân”: vào sân thay Hazard phút 59, ghi liền 2 bàn và chiếm luôn suất đá chính cho đến nay.

Giờ đây, với Xabi, có thể vận mệnh của anh lại tiếp tục đổi khác sau lần trở lại Levante này.

Mbappe duy trì phong độ ấn tượng. Ảnh: EFE

Sau bàn mở tỷ số, Real Madrid càng áp đảo, và từ một pha cướp bóng khác của Carreras, Vinicius dẫn đầu pha phản công trước khi Mastantuono ghi bàn đầu tiên.

Đầu hiệp 2, Levante vùng dậy. Carlos Alvarez khởi xướng, rồi Etta Eyong khép lại bằng bàn thứ 4 của anh ở La Liga, sau cú tạt của Ivan Romero chạm một hậu vệ đổi hướng.

Levante lên tinh thần và tấn công. Tuy vậy, chính điều đó khiến họ sai lầm: quá nhiều khoảng trống phía sau, bị Mbappe trừng phạt.

Mbappe đột phá vào vòng cấm, kiếm được quả phạt đền và thực hiện kiểu Panenka. Sau đó, cầu thủ người Pháp ghi thêm bàn nữa từ pha chọc khe hoàn hảo của Arda Guler.

Real Madrid của Xabi Alonso tiếp tục bay cao, Vinicius tìm lại nụ cười. Cuối tuần này là thử thách lớn đầu tiên: trận derby với Atletico đang chao đảo của Diego Simeone.