“Tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc, kể cả khi bạn chưa phải nhận 1 thẻ vàng trước đó. Có thể tôi hơi cổ hủ nhưng Ekitike không cần làm như vậy.

Ekitike cởi áo ăn mừng bàn thắng và nhận cái kết đắng - bị truất quyền thi đấu. Ảnh: TNT Sports

Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình, không cần phải cởi áo ra để rồi dính thẻ và bị truất quyền thi đấu”, Arne Slot tỏ rõ sự không hài lòng về cậu học trò Ekitike, người ghi bàn quyết định giúp Liverpool thắng 2-1 Southampton ở vòng 3 League Cup.

Ở cuộc tiếp đón Southampton, Alexander Isak mở tỷ số ở phút 43, đánh đấu bàn thắng đầu tiên của Liverpool, nhưng đến phút 76, đội khách có bàn gỡ hòa, nhờ công của Shea Charles.

Đến phút 85, Ekitike lập đại công cho Liverpool, ghi bàn từ cự ly gần sau đường chuyền tuyệt vời từ Chiesa bên cánh trái, ấn định chiến thắng 2-1.

Quá phấn khích, tiền đạo người Pháp đã cởi áo ăn mừng, dẫn đến phải nhận thẻ vàng thứ 2 (thẻ đỏ), đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu. Trước đó, Ekitike phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 53, do phản ứng với trọng tài.

HLV Arne Slot rất không hài lòng với hành động của Ekitike nên dù lập công lớn cho Liverpool, vẫn bị ăn mắng.

Vị thuyền trưởng Liverpool rất tức giận với học trò. Ảnh: X Anfield Agenda

Theo nhà cầm quân này, nếu ông là Ekitike sẽ không làm điều ‘ngu ngốc’ như trên, thay vào đó: “tôi sẽ quay lại, tiến về phía Chiesa và nói - tất cả là nhờ anh, Federico, một pha kiến ​​tạo tuyệt vời, một pha chạy chỗ tuyệt vời, và tôi chẳng phải làm gì nhiều cả.

Còn đằng này, Ekitike được đồng đội hỗ trợ ghi bàn để giúp Liverpool giành chiến thắng nhưng lại để bị treo giò ở trận đấu thứ Bảy tại Ngoại hạng Anh (làm khách Crystal Palace) thì thật ra chả làm sao”.

Liverpool của Arne Slot tiếp tục phong độ mạnh mẽ mùa này, toàn thắng cả 7 trận, với 5 ở Ngoại hạng Anh, 1 Champions League và 1 Cúp Liên đoàn Anh.