Đó không phải là màn ra mắt như Jose Mourinho mong đợi. Lần thứ 3 liên tiếp Benfica không giành chiến thắng trên sân nhà mùa này – tính trên mọi đấu trường.

Bruno Lage hòa Santa Clara và thua Qarabag ở Champions League nên bị sa thải. Mourinho hướng đến chiến thắng để rút ngắn cách biệt với Porto, nhưng phải nhìn Rio Ave ra về với 1 điểm – trận đá bù vòng 1 giải Bồ Đào Nha.

Benfica rơi điểm trên sân nhà. Ảnh: A Bola

Georgiy Sudakov tiếp tục tỏa sáng dưới tay Mourinho khi mở tỷ số phút 86. Trong thời gian bù giờ, Andre Luiz mang về bàn gỡ cho đội khách.

Trận đấu có bước ngoặt đáng chú ý: trọng tài từ chối một bàn thắng của Benfica. Phút 60, Otamendi căng ngang để Antonio Silva dứt điểm vào lưới.

Trọng tài theo dõi màn hình VAR với tình huống không rõ ràng. Sau khi gián đoạn 5 phút, ông cho rằng Otamendi phạm lỗi và quyết định không công nhận bàn thắng của Benfica.

“Hiệp 1 có phần khó khăn. Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt. Đội lấn lướt hơn, thi đấu quyết liệt, tạo ra cơ hội, luôn dồn ép trên phần sân đối phương và chơi với thái độ tấn công”, Mourinho nhìn lại trận đấu.

Ông nổi giận: “Chúng tôi ghi một bàn thắng, và nếu đây là bóng đá hiện đại, nơi một bàn thắng bị hủy chỉ vì một ngón chân dẫm lên một ngón chân khác... tôi không thích thứ bóng đá này. Nhưng nếu đó là luật mới thì phải chấp nhận thôi”.

Mourinho nổi giận với trọng tài. Ảnh: Imago

“Sau rất nhiều nỗ lực và tạo cơ hội, chúng tôi có bàn thắng”, Mourinho tiếp tục. “Đúng vào thời điểm không được phép thủng lưới, chúng tôi lại nhận bàn thua. Thật sự bất công, nhưng đó là kết quả”.

“Người đặc biệt” tiếp tục công kích trọng tài và được CĐV Benfica ủng hộ: “Trận đấu đi theo cách mà Rio Ave muốn và trọng tài cho phép, điều đó khiến chúng tôi không thể làm gì nhiều”.

Benfica hiện đứng thứ 3 giải Bồ Đào Nha với 14 điểm, kém đội đầu bảng Porto 4 điểm, ít hơn 1 điểm so với Sporting Lisbon.

Thầy trò Mourinho sẽ tiếp Gil Vicente – đối thủ đứng ngay phía sau họ - vào cuối tuần này, trước khi đá lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League với Chelsea.