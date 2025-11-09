Trận đấu giữa Inter Miami và Nashville đã mang đến cho khán giả một hiệp một bùng nổ với thế trận tấn công áp đảo của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 4, Rodrigo De Paul tung cú sút xa mở màn cho chuỗi cơ hội liên tiếp. Chỉ sáu phút sau, sai lầm của hàng thủ Nashville giúp Lionel Messi trừng phạt bằng pha dứt điểm chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, sau đường kiến tạo tinh tế của Tadeo Allende, mở tỷ số cho Inter Miami.

Messi có màn trình diễn thăng hoa - Ảnh IM

Hưng phấn sau bàn mở màn, đội bóng áo hồng không ngừng gây sức ép. Baltasar Rodriguez và Jordi Alba lần lượt thử vận may bằng những cú sút xa, nhưng bóng chưa chịu đi trúng đích.

Phút 39, Messi lại khiến sân DRV PNK như nổ tung với bàn thắng thứ hai, cú sút trái phá ở cự ly gần sau pha dọn cỗ của Mateo Silvetti, giúp Inter Miami dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Nashville tưởng chừng đã rút ngắn tỷ số, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi tấn công. Những nỗ lực từ Surridge hay Mukhtar đều bị thủ môn Rocco Ríos Novo hóa giải.

Trong khi đó, Inter Miami tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội. Từ phút 73, Tadeo Allende tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng liên tiếp, lần lượt nhờ công kiến tạo của Jordi Alba và Messi, ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục.

Kết quả này giúpInter Miami hiên ngang tiến vào tứ kết MLS Cup, nơi họ sẽ đối đầu Cincinnati – hứa hẹn là một cuộc chạm trán rực lửa