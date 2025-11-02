Inter Miami hành quân đến sân của Nashville với niềm tin lớn vào phong độ chói sáng của bộ đôi Nam Mỹ - Lionel Messi và Luis Suarez. Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết liệt.

Ngay phút thứ 9, Nashville được hưởng phạt đền sau tình huống Sam Surridge bị thủ môn Inter Miami phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền đạo này dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Một mình Messi không đủ giúp Inter Miami tránh khỏi thất bại - Ảnh: IM

Khi hiệp một sắp khép lại, Nashville tiếp tục nhân đôi cách biệt. Phút 45, từ một pha bóng lộn xộn sau quả đá phạt góc, Josh Bauer nhanh chân dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Inter Miami vùng lên mạnh mẽ. Luis Suárez có hai cơ hội mười mươi nhưng đều bị thủ môn Joe Willis xuất sắc cản phá.

Phải đến phút 89, Lionel Messi mới thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú sút chân trái chéo góc đẹp mắt, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Những phút bù giờ chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của Inter Miami, song bàn gỡ hòa vẫn không đến. Chung cuộc, Nashville giành chiến thắng 2-1, còn Messi - dù ghi bàn tuyệt đẹp vẫn không thể cứu đội khỏi trận thua đầy tiếc nuối.