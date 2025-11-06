Mùa giải thường niên của MLS sẽ khép lại vào tháng 10 và các vòng đá play-off sẽ tiếp tục diễn ra cho đến tháng 12.

Chính vì thế, nếu Inter Miami lọt vào trận chung kết, Messi sẽ thi đấu đến ngày 6/12.

Galatasaray muốn rước về Messi - Ảnh: SunSport

Sau đó, anh có quãng thời gian "ngồi chơi xơi nước" 4 tháng, bởi mùa giải MLS chỉ tiếp tục vào tháng 3 năm sau.

Nguồn tin từ FotoMac cho hay, CLB Galatasaray đang nỗ lực đưa Messi đến Istanbul theo bản hợp đồng mượn ngắn hạn.

Ngôi sao 37 tuổi có thể bị thuyết phục với giao kèo thi đấu ở châu Âu trong 4 tháng nhằm duy trì thể lực trước thềm World Cup 2026.

Messi hiện đang kiếm được 15 triệu bảng mỗi năm tại Miami, mức lương được Adidas và Apple đứng ra tài trợ.

Chính vì thế, Galatasaray có thể phải trả một phần mức lương cho cựu tiền đạo Barca nếu họ quyết tâm chiêu mộ anh.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sức mạnh tài chính đáng nể khi ký hợp đồng với Victor Osimhen hồi hè với giá 65 triệu bảng, trả thù lao 250.000 bảng mỗi tuần.

Ngoài ra, họ cũng rước về hai ngôi sao người Đức là Leroy Sane (trả lương 7,6 triệu bảng/năm) và Ilkay Gundogan (trả lương 4 triệu bảng/năm).