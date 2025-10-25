Inter Miami khởi đầu đầy hứng khởi trong cuộc tiếp đón Nashville SC. Ngay phút thứ 4, Lionel Messi tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá.

Phút 11, đội khách đáp trả với pha dứt điểm nguy hiểm của Jacob Shaffelburg, song thủ thành Rocco Rios Novo phản xạ xuất sắc cứu thua cho Inter Miami.

Messi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng MLS 2025 và lập tức tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: Inter Miami

Thế trận giằng co được phá vỡ ở phút 19. Từ đường chuyền tinh tế của Luis Suarez, Messi chọn vị trí thông minh và đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, Inter Miami tiếp tục dồn ép, nhưng những cú dứt điểm của Tadeo Allende, Ian Fray và chính Messi đều không thể vượt qua thủ môn Joe Willis.

Sang hiệp hai, Nashville vùng lên tấn công nhưng sớm bị Inter Miami tái chiếm thế chủ động. Phút 62, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt khi Ian Fray tạt bóng chuẩn xác để Allende đánh đầu ghi bàn. Dù Suarez và Allende đều có thêm cơ hội, song Joe Willis liên tiếp cứu thua.

Phút bù giờ thứ 5, Messi tận dụng sai lầm của thủ môn Nashville để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Hany Mukhtar lập công danh dự ở phút cuối. Thắng 3-1, Inter Miami rộng cửa giành vé đi tiếp tại vòng play-off MLS Cup.