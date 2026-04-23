Inter Miami trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước Salt Lake dù được đánh giá cao hơn. Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà suýt phải nhận bàn thua khi Guilavogui dứt điểm thành công, nhưng may mắn đứng về phía họ khi bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Sau tình huống thoát thua, Inter Miami dần lấy lại thế trận. Phút 22, Lionel Messi khiến khán giả phấn khích với cú vô lê uy lực ở góc hẹp, nhưng thủ môn Cabral đã xuất sắc cản phá. Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ khi Salt Lake tổ chức phòng ngự kỷ luật, khiến các pha lên bóng của Inter Miami thiếu đi sự sắc bén.

Trong ngày Messi "tịt ngòi", De Paul và Suarez cùng nhau ghi bàn giúp Inter Miami thắng trận - Ảnh: IM

Bước sang hiệp hai, đội bóng của Messi gia tăng sức ép. Phút 50, siêu sao người Argentina có pha đi bóng đột phá trước khi kiến tạo thuận lợi, nhưng Berterame lại bỏ lỡ đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Salt Lake cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng.

Trong thế trận giằng co, sự khác biệt đến từ những khoảnh khắc cá nhân. Phút 82, De Paul tung cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số. Chỉ hơn một phút sau, Luis Suarez tiếp tục ghi dấu ấn với cú dứt điểm ngẫu hứng, ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ hai bảng miền Đông với 18 điểm sau 9 trận, tiếp tục khẳng định tham vọng tại MLS mùa này.

Ghi bàn

Inter Miami: De Paul (82'), Suarez (83')

Đội hình xuất phát

Salt Lake: Cabral, Gozo, Yedlin, Glad, Junqua, Katranis, Guilavogui, Caliskan, Spierings, Luna, Solans

Inter Miami: St. Clair, Lujan, Falcon, Micael, Mura, De Paul, Segovia, Allen, Berterame, Allende, Messi