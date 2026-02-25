HB8s9BQWYAAHi1g.jpg
Đội hình ra sân Inter Milan
editorial_uefa_com fbl eur c1 inter bodo_glimt (2).jpg
Đội chủ nhà dồn lên tấn công mạnh mẽ
editorial_uefa_com fbl eur c1 inter bodo_glimt (1).jpg
Rất nhiều cơ hội được tạo ra
editorial_uefa_com fbl eur c1 inter bodo_glimt.jpg
Nhưng hàng phòng ngự Bodo Glimt và thủ môn Haikin vẫn đứng vững
HB8250SW4AAjlLk.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com fc_internazionale_milano_v_fk_bodo_glimt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_second_leg.jpg
Sang hiệp hai, tận dụng triệt để sai lầm của Manuel Akanji, Hauge dễ dàng mở tỷ số cho đội khách
editorial_uefa_com fc_internazionale_milano_v_fk_bodo_glimt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_second_leg (1).jpg
Hauge ăn mừng bàn thắng bất ngờ
editorial_uefa_com topshot fbl eur c1 inter bodo_glimt (1).jpg
Đến phút 72, Evjen dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt
editorial_uefa_com topshot fbl eur c1 inter bodo_glimt (2).jpg
Niềm vui của cầu thủ Bodo
editorial_uefa_com fc_internazionale_milano_v_fk_bodo_glimt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_second_leg (2).jpg
Gần cuối trận, Bastoni rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, nhưng điều đó là quá muộn với Inter
HB9FiQnXYAAOgiD.jpg
Thắng 5-2 sau hai lượt trận, Bodo Glimt tạo nên cú sốc lớn nhất vòng play-off Champions League
editorial_uefa_com topshot fbl eur c1 inter bodo_glimt.jpg
Các cầu thủ Bodo ăn mừng sau trận cầu quả cảm

Nguồn ảnh: Uefa, Inter

Kết quả
Round of 32
18/02/2026 00:45:00 Galatasaray 5 - 2 Juventus
18/02/2026 03:00:00 Benfica 0 - 1 Real Madrid
18/02/2026 03:00:00 Borussia Dortmund 2 - 0 Atalanta
18/02/2026 03:00:00 Monaco 2 - 3 Paris Saint Germain
19/02/2026 00:45:00 Qarabag 1 - 6 Newcastle
19/02/2026 03:00:00 Bodo/Glimt 3 - 1 Inter
19/02/2026 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 3 Atletico Madrid
19/02/2026 03:00:00 Olympiakos Piraeus 0 - 2 Bayer Leverkusen
25/02/2026 00:45:00 Atletico Madrid 4 - 1 Club Brugge KV
25/02/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen 0 - 0 Olympiakos Piraeus
25/02/2026 03:00:00 Inter 1 - 2 Bodo/Glimt
25/02/2026 03:00:00 Newcastle 3 - 2 Qarabag