Alexander Sorloth rực sáng với cú hat-trick giúp Atletico Madrid đè bẹp Club Brugge 4-1 trong trận play-off lượt về, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League.
|Kết quả
|Round of 32
|18/02/2026 00:45:00
|Galatasaray 5 - 2 Juventus
|18/02/2026 03:00:00
|Benfica 0 - 1 Real Madrid
|18/02/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund 2 - 0 Atalanta
|18/02/2026 03:00:00
|Monaco 2 - 3 Paris Saint Germain
|19/02/2026 00:45:00
|Qarabag 1 - 6 Newcastle
|19/02/2026 03:00:00
|Bodo/Glimt 3 - 1 Inter
|19/02/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 3 Atletico Madrid
|19/02/2026 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 0 - 2 Bayer Leverkusen
|25/02/2026 00:45:00
|Atletico Madrid 4 - 1 Club Brugge KV
|25/02/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen 0 - 0 Olympiakos Piraeus
|25/02/2026 03:00:00
|Inter 1 - 2 Bodo/Glimt
|25/02/2026 03:00:00
|Newcastle 3 - 2 Qarabag
Kết quả bóng đá hôm nay 25/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
UEFA chỉ định Slavko Vincic bắt chính trận Real Madrid đấu Benfica lượt về play-off Champions League, người từng được Mourinho khen ngợi.
Inter Milan đang nói về ký ức 1990/91 như sự khích lệ tinh thần, với hy vọng ngược dòng trước Bodo/Glimt ở play-off Champions League.
