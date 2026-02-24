“Vua áo đen” Slavko Vincic sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ không hề dễ dàng: hạ nhiệt bầu không khí hứa hẹn rất căng thẳng tại sân Bernabeu, sau trận lượt đi play-off knock-out Champions League gây tranh cãi ở Estadio da Luz.

Mourinho được gặp trọng tài yêu thích bắt lượt về. Ảnh: Imago

Tuy nhiên, Benfica và Jose Mourinho không có lý do để phàn nàn về cái tên này, trái lại, họ có thành tích rất tích cực khi ông cầm còi.

Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Mourinho từng nói, “xem có phải Anthony Taylor đến bắt không”, khi được hỏi về trọng tài trận lượt về với Real Madrid.

Có vẻ UEFA đã “nghe thấy” và chọn một cái tên được Mourinho – người bị cấm chỉ đạo tại Bernabeu – đánh giá cao.

Cách đây một năm, trong trận derby giữa Fenerbahce và Galatasaray, chính Vincic – thay vì một trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ – điều khiển trận đấu. Cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số 0-0.

Khi ấy, Mourinho dành nhiều lời khen cho trọng tài người Slovenia trong bối cảnh vấn đề sử dụng trọng tài nước ngoài đang gây tranh cãi tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Trước hết, tôi nghĩ đó là một trận đấu hay và điều đó có được là nhờ công tác trọng tài rất tốt”, Mourinho nói thời điểm đó. “Ông ấy có đủ kinh nghiệm và sự chính trực, bản lĩnh để tồn tại trong ‘khu rừng’ này.

Ông nhấn mạnh: “Nếu các trọng tài nhìn vào màn trình diễn của ông ấy, tự nhìn lại mình và nói rằng họ muốn điều khiển những trận đấu sạch sẽ, trung thực như vậy thì mùa giải sẽ kết thúc tốt đẹp.

Trọng tài Vincic trong trận Benfica thắng Fenerbahce của Mourinho. Ảnh: Imago

Còn nếu ‘gánh xiếc’ mà chúng ta đã chứng kiến từ đầu năm tiếp tục thì mọi chuyện sẽ khác”.

Mourinho thậm chí còn “khoe”: “Sau trận, tôi vào phòng trọng tài để chúc mừng Vincic, rồi quay sang trọng tài thứ 4, và nói: ‘Nếu là anh bắt trận này, đó đã là một thảm họa’”.

Cái tên Vincic cũng mang lại ký ức tích cực cho Benfica. Đây sẽ là lần thứ 3 ông bắt một trận của họ tại Champions League mùa này.

Đội bóng Lisbon thắng cả 2 trận trước: 2-0 trước Napoli ở vòng bảng và thắng 1-0 trước Fenerbahce giai đoạn play-off.

Ở chiều ngược lại, chính trận thua tại Da Luz khiến Mourinho phải rời Fenerbahce để dẫn… Benfica.