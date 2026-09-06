Premier League mang dấu ấn xứ Basque

Di sản Pep Guardiola để lại cho bóng đá Anh sâu đậm đến mức, chỉ hơn 3 tháng sau khi ông tuyên bố chia tay Man City, Premier League chịu ảnh hưởng chiến thuật của người Tây Ban Nha trên băng ghế huấn luyện lớn hơn bao giờ hết.

Ở Emirates, 22h30 ngày 6/9, ĐKVĐ Arsenal tiếp Chelsea trong trận derby London mang đậm dấu ấn Tây Ban Nha, xứ Basque và đặc biệt là tỉnh Gipuzkoa.

Mikel Arteta muốn gia nhập nhóm rất ít HLV bảo vệ thành công Premier League. Ảnh: Arsenal

Trong ngành công nghiệp bóng đá mà vai trò của HLV được nâng lên tầm quan trọng chưa từng thấy, 4 trong số 6 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch được dẫn dắt bởi những nhà cầm quân đến từ Gipuzkoa.

Ngoài cặp Mikel Arteta và Xabi Alonso chuẩn bị đấu trí, còn có Andoni Iraola vừa giành chiến thắng đầu tiên với Liverpool và Unai Emery tại Aston Villa.

Quá trình này không mới, nhưng đang tăng tốc. Mô hình mà phần lớn các ông chủ CLB Anh theo đuổi thấm đẫm tư tưởng của Guardiola, người chinh phục 6 chức vô địch Premier League.

Dưới góc nhìn của giới điều hành Ngoại hạng Anh, Pep là người kiến tạo một phương thức mới để thu hút khán giả và tiền bạc.

Tấn công, tốc độ, bất ngờ, pressing một kèm một, sự quyết liệt và lòng dũng cảm chấp nhận rủi ro sẽ chỉ là những khái niệm sáo rỗng nếu khán giả không thực sự hưởng ứng thứ bóng đá ấy.

Phong cách đó được truyền hình xác nhận giá trị, khi lượng người xem được chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu bản quyền cao nhất lịch sử.

Ngày 11/4, Bournemouth của Iraola dồn Arsenal về phần sân nhà rồi đánh bại đối thủ 2-1.

Đó là minh chứng trong một chuỗi dài những bằng chứng giải thích tại sao Bournemouth lại hấp dẫn rất nhiều CĐV trung lập.

Với ngân sách chỉ bằng 35% đối thủ nhưng chơi thứ bóng đá táo bạo hơn, Iraola đã áp đảo đội hình đắt giá bậc nhất châu Âu.

Iraola cũng cạnh tranh trong nhóm các nhà cầm quân xứ Basque để kế thừa di sản Guardiola. Ảnh: LFC

Chỉ vài tuần sau, Iraola xuất hiện với tư cách HLV mới của Liverpool, nhận nhiệm vụ tái thiết đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Vương quốc Anh.

Nguyên nhân của sức hút

Vì sao các HLV Tây Ban Nha, đặc biệt là xứ Basque, lại nổi lên mạnh mẽ đến vậy?

“Ý thức về tập thể của chúng tôi rất quan trọng”, Iraola từng nói. “Tây Ban Nha chưa bao giờ sở hữu những VĐV giỏi nhất. Dù trong bơi lội, quyền Anh hay điền kinh, Tây Ban Nha thường không nằm trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Nhưng trong các môn thể thao tập thể, người Tây Ban Nha rất giỏi: bóng đá, bóng rổ, bóng ném, hockey... Chúng tôi luôn đặt tập thể lên trên hết”.

Iraola chỉ ra: “Chúng ta đã thấy điều đó tại World Cup. Đúng là chúng tôi kiểm soát bóng, nhưng tôi nhìn vào mặt còn lại của vấn đề: khi không có bóng, tất cả đều chủ động. Rodri là ví dụ. Cậu ấy không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng đã vô địch World Cup và xuất sắc nhất giải”.

Nhiệm vụ của Iraola và Alonso là vượt qua Arteta trên đỉnh bảng. Trong khi đó, công việc của thuyền trưởng Arsenal cũng không đơn giản.

Trong 34 năm qua, chỉ 3 HLV từng vô địch Premier League hai mùa liên tiếp: Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, và dĩ nhiên Pep Guardiola - thậm chí 4 lần liên tục.

Arteta sở hữu nguồn lực dồi dào hơn bất kỳ ai. Bên cạnh gần 7 năm làm việc trên băng ghế Arsenal - lâu hơn mọi HLV đang cầm quân tại Premier League - cùng sự am hiểu sâu sắc về CLB, không đội nào ở châu Âu sở hữu đội hình vừa có chất lượng vừa có chiều sâu tốt hơn “Pháo thủ”.

Việc bổ sung Konsa cho hàng thủ chắc chắn nhất nước Anh và Bruno Guimaraes cho tuyến giữa vốn đã thuộc nhóm giàu kinh nghiệm nhất châu Âu càng củng cố vị thế ứng viên số 1 của Arsenal.

Alonso đang thay đổi phong cách chơi cho Chelsea. Ảnh: CFC

Niềm tin của CĐV Arsenal được thể hiện rõ trong ngày đội nhà đánh bại Man City 3-0 ở Community Shield.

“Có phải Tottenham cải trang không đấy?”, họ trên khán đài hát vang, hướng về Man City. Arsenal bước vào Premier League với 6 điểm tuyệt đối, giữ sạch lưới và chỉ để đối thủ sút trúng đích 1 lần.

Mùa trước, Chelsea chỉ đứng thứ 10, kém Arsenal đến 33 điểm. Vị chủ tịch lập dị, doanh nhân ngân hàng người Mỹ Todd Boehly, sẽ hết nhiệm kỳ vào năm sau và đã cân nhắc bán cổ phần.

Sự xuất hiện của Xabi Alonso mở ra một kỷ nguyên mới. “Linh hoạt” là từ được ông nói liên tục trong suốt mùa hè.

“Đội bóng bắt đầu tháng 8 sẽ không giống đội bóng bước vào tháng 5”, Xabi từng hứa. Sau 2 vòng đấu, đúng là Chelsea đã khác rất nhiều.

Alonso giúp Morgan Rogers, bản hợp đồng đắt giá thứ hai lịch sử Premier League, hòa nhập gần như ngay lập tức. Ông mang lại niềm vui cho Cole Palmer, Joao Pedro…

Ngoài gốc xứ Basque, Arteta và Alonso cũng chịu nhiều ảnh hưởng của Pep. Lúc này, cả thế giới đang hướng về Emirates…