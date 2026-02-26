Juventus bước vào trận lượt về với nhiệm vụ phải lội ngược dòng sau thất bại cách biệt ở lượt đi. Trận đấu sớm nóng lên khi bóng tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà chỉ sau ba phút. Hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng, Perin và Cakir đều phải trổ tài cứu thua.

Juventus thua chung cuộc trước Galatasaray - Ảnh: UEFA

Phút 37, Torreira phạm lỗi trong vòng cấm và Locatelli tận dụng thành công quả phạt đền, mở hy vọng cho Juventus. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, Kelly nhận thẻ vàng thứ hai, đẩy “Lão bà” vào thế thiếu người.

Dù vậy, Juventus vẫn chiến đấu quả cảm. Gatti và McKennie lần lượt ghi bàn, đưa tổng tỷ số sau hai lượt về thế cân bằng 5-5. Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ.

Khi thể lực sa sút, Juventus không thể chống đỡ những đòn phản công sắc bén. Phút 106, Osimhen lập công sau pha kiến tạo của Yilmaz. Đến phút 119, Yilmaz ấn định chiến thắng 3-2 ở lượt về.

Thắng trận nhưng thua chung cuộc 5-7, Juventus ngậm ngùi nhìn Galatasaray giành vé đi tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với lại góp mặt ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất mùa giải.

Ghi bàn:

Juventus: Locatelli 37' (phạt đền), Gatti 70', McKenni 82'

Galatasaray: Osimhen 106', Yilmaz 119'

Đội hình xuất phát

Juventus: Perin, McKennie, Gatti, Kelly, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Yildiz, David, Conceicao

Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Lemina, Torreira, Lang, Sara, Yilmaz, Osimhen