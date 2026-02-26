UEFA Champions League 2025/26 đã hoàn tất danh sách 16 đội góp mặt tại vòng 1/8. Tám cái tên giành vé trực tiếp gồm Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP và Tottenham.

Trong khi đó, tám đội vượt qua vòng play-off là Atletico Madrid, Bodø/Glimt, Leverkusen, Newcastle, Real Madrid, PSG, Atalanta và Galatasaray.

16 đội bóng vào vòng 1/8 Champions League - Ảnh: UEFA

PSG tiếp tục duy trì thành tích 14 mùa liên tiếp góp mặt ở vòng knock-out dù hòa Monaco 2-2 lượt về. Real Madrid cũng vượt qua Benfica 2-1, nhưng màn trình diễn vẫn để lại nhiều hoài nghi.

Atalanta tạo nên cú ngược dòng ấn tượng trước Dortmund, trở thành đại diện Italia duy nhất đi tiếp. Trong khi đó, Galatasaray loại Juventus sau 120 phút căng thẳng, đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm họ vào vòng 1/8.

Vòng đấu tới hứa hẹn những màn đại chiến đỉnh cao khi các ông lớn châu Âu bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá nhất lục địa.

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/26 sẽ diễn được tổ chức vào thứ Sáu (27/2).