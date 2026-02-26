PSG nhập cuộc thiếu thanh thoát và suýt phải trả giá sớm. Barcola từng đưa bóng dội xà ngang, trong khi Monaco tỏ ra sắc bén hơn ở những pha phản công.

Ngay trước giờ nghỉ, Akliouche tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, bóng chạm cột dọc rồi bay vào lưới, giúp đội khách dẫn 1-0.

PSG nhọc nhằn lấy vé đi tiếp ở Champions League - Ảnh: UEFA

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai khi Coulibaly nhận hai thẻ vàng liên tiếp, buộc Monaco chỉ còn 10 người.

Tận dụng ưu thế quân số, PSG gia tăng sức ép. Marquinhos gỡ hòa sau pha kiến tạo của Doue, trước khi Kvaratskhelia nâng tỷ số lên 2-1 từ tình huống đá bồi.

Dù Jordan Teze ghi bàn gỡ 2-2 ở phút bù giờ, Monaco không thể thay đổi cục diện chung. PSG giữ được thế chủ động và sẵn sàng cho vòng 1/8, nơi họ sẽ biết đối thủ sau lễ bốc thăm cuối tuần này là Chelsea hay Barca.

Ghi bàn

Monaco: Akliouche (45', Coulibaly), Teze (90+1')

PSG: Marquinhos (60', Doue), Kvaratskhelia (66')

Thẻ đỏ

Monaco: Coulibaly (58')

Đội hình xuất phát

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Neves, Doue, Barcola, Kvaratskhelia

Monaco: Kohn, Zakaria, Faes, Kehrer, Henrique, Camara, Bamba, Vanderson, Coulibaly, Akliouche, Balogun