Người gác đền Cameroon bị đẩy sang Trabzonspor hồi đầu mùa sau hàng loạt màn trình diễn dưới mức kỳ vọng.

Sang Thổ Nhĩ Kỳ, phong độ Andre Onana cũng chẳng khá hơn là bao. Anh vẫn thể hiện sự thất thường trong khung gỗ nên không thuyết phục được lãnh đạo Trabzonspor trao cho bản hợp đồng dài hạn.

Andre Onana không còn cơ hội trở lại MU - Ảnh: SunSport

Bởi vậy, theo talkSPORT, MU cần tìm kiếm những đối tác tiềm năng khác khi họ muốn bán đứt Onana hè này.

Quỷ đỏ sẵn sàng chấp nhận thiệt hại về mặt tài chính, từng bỏ ra 47 triệu bảng để rước Andre Onana về từ Inter hè 2023.

MU có thể tuyển thêm một thủ môn dự bị, trong bối cảnh Tom Heaton sẽ rời đi, còn tương lai Altay Bayindir khá mờ mịt.

Senne Lammens đến vào ngày cuối phiên chợ hè đã nhanh chóng khẳng định vị trí số 1 trong khung gỗ bằng lối bắt bóng chắc chắn và phong độ ấn tượng.

Thủ thành người Bỉ chưa mắc bất kỳ lỗi nào dẫn đến bàn thua kể từ đầu mùa. Lammens thể hiện phong thái điềm tĩnh, lì lợm dù tuổi đời còn khá trẻ (23).

Chính vì thế, Andre Onana gần như không có cửa bắt chính nếu quay trở lại Old Trafford. MU sẽ xem xét bán thủ môn người Cameroon với mức giá chỉ 20 triệu bảng Anh.