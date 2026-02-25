Kỳ tích của Lọ Lem

Bodo/Glimt - đội bóng khiêm tốn, cách đây một tuần đã vùi dập Inter Milan 3-1 trên mặt sân cỏ nhân tạo ngay giữa Vòng Bắc Cực bằng lối chơi rực lửa, tiếp tục câu chuyện kỳ diệu của mình.

Đại diện đến từ Na Uy hoàn tất kỳ tích của mình ở trận lượt về vòng play-off trên sân Giuseppe Meazza với chiến thắng 2-1, để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng 1/8 Champions League.

Inter áp đảo nhưng không hiệu quả. Ảnh: IPA

Ở vòng tiếp theo, họ sẽ chạm trán người quen Man City hoặc Sporting Lisbon.

Đội bóng do HLV Kjetil Knutsen dẫn dắt đã đánh bại nhà đương kim á quân giải đấu ngay tại Milan sau hiệp 1 phòng ngự kiên cường, và hiệp 2 trừng phạt đối thủ đầy sắc bén.

Hai bàn thắng của Jens Hauge và Hakon Evjen mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Champions League cho CLB Na Uy, đội mùa trước cũng vào tới bán kết Europa League trước khi thua Tottenham – đội lên ngôi sau đó.

Ngày 10/12, đội bóng của Knutsen từng ngược dòng hòa Borussia Dortmund 2-2 tại Đức. Kể từ đó, họ viết nên một câu chuyện cổ tích ở Champions League, gợi nhớ hình ảnh David hạ gục Goliath.

Bodo lần lượt đánh bại Man City của Pep Guardiola rồi hạ gục Atletico ngay tại Metropolitano để giành vé dự vòng play-off.

Đội bóng sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập vào tháng Chín năm nay kết thúc giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ 23 với 9 điểm, bằng điểm Benfica của Jose Mourinho – đội cuối cùng giành quyền vào play-off tranh vé vòng 1/8.

Kỳ tích trước Inter – đội đang dẫn đầu Serie A với khoảng cách 10 điểm trước đối thủ Milan – thực sự trọn vẹn, dù đại diện Italia thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu vì chấn thương.

Với 9 cầu thủ Na Uy trong đội hình xuất phát và ngân sách cách biệt rất xa so với tầng lớp tinh hoa bóng đá châu Âu, đội bóng Bắc Âu thi đấu như thể đã dạn dày kinh nghiệm ở các vòng knock-out châu lục, dù giải VĐQG của họ còn chưa khởi tranh (bắt đầu vào tháng Ba).

Sự bất lực của Inter

Hiệp 1 gần như là màn tấn công dồn dập của Inter. Đội bóng của Cristian Chivu, với Zielinski, Barella và Frattesi ở tuyến giữa cùng Luis Henrique và Dimarco án ngữ hai biên, tung ra 14 cú sút.

Inter kiểm soát thế trận, nhưng không thể xuyên thủng khung thành của Nikita Haikin.

Thủ môn người Nga cứu thua trước cú sút của Dimarco và xuất sắc cản phá pha dứt điểm cận thành của Frattesi sau một quả phạt góc.

Inter bóp nghẹt khả năng triển khai bóng của Bodo, khiến đội khách không thể phối hợp mạch lạc như ở lượt đi – khi họ luân chuyển bóng nhanh, chính xác, hầu hết chỉ một hoặc hai chạm khiến các cầu thủ Italia luôn chậm nhịp.

Sức ép của Inter được điều chỉnh tốt hơn với pressing ngay từ đầu trận. Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Evjen và Hauge không thể kiểm soát bóng đủ lâu để giảm tải áp lực.

Dimarco, cầu thủ kiến tạo hàng đầu Serie A, liên tục treo bóng nguy hiểm vào vòng cấm nhưng Pio Esposito đều dứt điểm thiếu chính xác.

Thuram cũng có cơ hội với tốc độ bứt phá, còn Zielinski suýt ghi bàn với cú sút đưa bóng đi sát cột dọc.

Tuy nhiên, Bodo trừng phạt sai lầm của Inter ở phút 58. Akanji cẩu thả với pha mắc lỗi nghiêm trọng khi chuyền hỏng tạo điều kiện cho Blomberg đối mặt thủ môn. Sommer cản phá được cú dứt điểm đầu tiên nhưng Hauge kịp đá bồi mở tỷ số.

Bodo/Glimt tiếp tục câu chuyện cổ tích. Ảnh: IPA

Cristian Chivu tung Bonny, Diouf và Sucic vào sân, song Inter dù nỗ lực gia tăng sức ép vẫn thiếu ý tưởng tấn công.

Dimarco là điểm sáng hiếm hoi với những pha tạt bóng nguy hiểm. Akanji đánh đầu trúng xà ngang, còn chính Dimarco sút vọt xà trong vòng cấm.

Phút quyết định đến khi Evjen kết liễu hy vọng của Inter bằng pha phản công mẫu mực.

Sau một loạt pha ban bật chính xác, anh bứt tốc, khống chế bóng bằng chân trái từ đường chuyền của Hauge rồi dứt điểm chân phải về góc xa đánh bại Sommer.

Bàn rút ngắn tỷ số của Bastoni từ một quả phạt góc không thể ngăn cản kỳ tích của Bodo. Lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng Na Uy giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.