Lá đơn bí ẩn

Ngày 10/6/2025, Malaysia chiến thắng tuyển Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Trận thắng vang dội trước đối thủ từng nhiều năm là “cửa trên” khiến cả đất nước hân hoan, nhưng cũng chính là khởi đầu cho một cơn bão chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia, thậm chí bóng đá thế giới.

Chỉ một ngày sau, vào 11/6, FIFA nhận được một lá đơn khiếu nại ẩn danh. Nội dung cáo buộc rằng một số cầu thủ nhập tịch Malaysia – sinh ở nước ngoài – không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển.

Đơn này nhanh chóng kích hoạt một cuộc điều tra quy mô lớn do Ủy ban Kỷ luật FIFA chủ trì, với mã hồ sơ FDD-24394.

Đơn tố cáo được gửi một ngày sau khi Malaysia thắng Việt Nam. Ảnh: FAM

Trong vòng 3 tháng, FIFA tiến hành đối chiếu hồ sơ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp với giấy tờ gốc lấy từ cơ quan hộ tịch ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Kết quả gây chấn động: 7 giấy khai sinh ông bà của nhóm cầu thủ đã bị chỉnh sửa, chuyển nơi sinh từ nước ngoài thành Malaysia.

Các cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel – nhiều người trong số này từng ghi bàn trong trận thắng Việt Nam.

Ngày 25/9, FIFA ra phán quyết, khẳng định FAM vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA – “Làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo”.

Báo cáo dài hơn 40 trang nêu rõ, 7 giấy khai sinh đều là tài liệu bị “đạo chỉnh” (doctored) và FAM đã thiếu kiểm chứng nghiêm trọng trong quá trình nộp hồ sơ.

FIFA nhấn mạnh: “Đây không phải lỗi hành chính, mà là một hình thức gian lận, làm suy yếu sự liêm chính của bóng đá quốc tế”.

Án phạt được tuyên thẳng tay: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng); 7 cầu thủ bị phạt mỗi người 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng. Các khoản phạt phải thanh toán trong 30 ngày.

Án phạt của FIFA và thời hạn kháng cáo

Đáng chú ý, trong bản án, FIFA khẳng định chính trận Malaysia – Việt Nam là nơi nhóm cầu thủ này ra sân và ghi bàn, khiến tác động của vụ việc “vượt xa phạm vi hành chính”.

Theo quy định, FAM có 3 ngày để nộp thông báo kháng cáo, tức hạn chót là 9/10, và thêm 5 ngày nữa để nộp bản kháng cáo chính thức – đến 14/10/2025.

Trong thông cáo báo chí, FAM tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và bằng chứng để kháng cáo, đồng thời cho rằng “FIFA không cung cấp bằng chứng cụ thể nào chứng minh hành vi gian lận”.

Bóng đá Malaysia rơi vào bê bối chưa từng có. Ảnh: FAM

FAM khẳng định, mọi thủ tục đều được thực hiện đúng luật và được cơ quan chính phủ xác nhận.

Tuy nhiên, báo cáo của FIFA lại chỉ ra rằng Malaysia chỉ dựa trên bản sao thứ cấp, không có bản gốc lưu trữ, và quá trình xác minh của FAM “thiếu chặt chẽ và không độc lập”. Đây là chi tiết khiến khả năng kháng cáo thành công bị đánh giá rất thấp.

Nếu thất bại trong việc kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA, FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng đây là con đường tốn kém và thường kéo dài nhiều tháng.

Trong thời gian đó, 7 cầu thủ bị cấm thi đấu, còn tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị tước kết quả trận thắng Việt Nam 4-0 nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định xử lý hệ quả trên sân cỏ.

Giới chuyên môn trong khu vực nhận định, đây không chỉ là một án phạt tài chính, mà là vết thương danh dự của bóng đá Malaysia.

Trong khi FAM cố gắng gọi đây là “lỗi kỹ thuật”, FIFA coi đó là hành vi gian dối có hệ thống, phá hoại niềm tin của người hâm mộ và các đối thủ trong khu vực.

Từ chiến thắng tưng bừng, Malaysia giờ đối mặt với nguy cơ mất điểm, mất danh tiếng và mất niềm tin.

Nếu không rút ra được bài học về sự minh bạch và chuyên nghiệp, án phạt này có thể trở thành điểm đen khó xóa trong lịch sử bóng đá nước này.