Trong nỗi thất vọng lẫn xấu hổ cho các quan chức FAM vì “ham lợi trước mắt” mà quên đi những giá trị cốt lõi, truyền thông Malaysia ‘vạch trần’ thêm mánh khóe gian dối dẫn đến sự vụ gây rúng động làm giả hồ sơ 7 cầu thủ ĐTQG, bị FIFA trừng phạt thích đáng.

Bảy cầu thủ được FAM làm giả hồ sơ, đều cùng tuyển Malaysia đấu Việt Nam hồi tháng 6. Ảnh: NST

Tờ News Straits Times chỉ ra, sự thật không ai trong 7 cầu thủ có gốc gác sinh ra ở Malaysia cả, mà đều đến từ Argentina, Brazil hay Tây Ban Nha, gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal . Nhưng họ đã được FAM ‘phù phép’, để kịp góp mặt trong đội hình tuyển Malaysia đấu Việt Nam hồi tháng 6 và giành chiến thắng 4-0!

Điều khiến dư luận Malaysia bức xúc là trong bối cảnh tình hình ngày một bất lợi, xấu đi, FAM vẫn một mực không làm gì sai, mọi giấy tờ đều đầy đủ, hợp lệ. Họ khẳng định, việc bị FIFA phạt là do “lỗi kỹ thuật”, bởi “nhân viên hành chính gửi nhầm giấy tờ” – hồ sơ cầu thủ từ những người đại diện, thay vì bộ hoàn chỉnh đã được duyệt từ cơ quan hộ tịch Malaysia.

Theo nguồn trên, khi FIFA công bố FAM chỉ nộp bản sao, không hề có giầy tờ gốc (và họ đang nắm) thì quá rõ ràng kẻ nào đuối lý, ai đúng – sai.

Tiện thể, News Straits Times cũng liệt kê cụ thể từng mốc thời gian FAM thực hiện, dẫn đến vụ bê bối rúng động bóng đá Malaysia.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia gọi đây là “một vụ bê bối đáng xấu hổ”. Có người phản ánh với tờ trên rằng, “FAM càng cố bào chữa thì càng khiến vụ việc tồi tệ thêm”. Các cầu thủ thứ 12 cũng chế nhạo việc các quan chức bóng đá nước nhà làm giả hồ sơ 7 cầu thủ Malaysia, chống chế đó là “lỗi kỹ thuật”.

Chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam trở thành vụ bê bối lớn của bóng đá Malaysia, với 7 cầu thủ bị FAM làm giả hồ sơ. Ảnh: NST

Một số cư dân mạng phản ứng: “Người dân Malaysia đã bị lừa, đã tin rằng 7 cầu thủ ấy đều có gốc gác ông bà ở đây…”.

Có người thẳng thừng: “Còn gì phải bàn cãi nữa. Đừng để tình hình tồi tệ hơn. Hãy nhận sai. Hãy tự nhủ rằng án phạt như thế vẫn còn chưa quá nặng!”.

Nhà phê bình thể thao nổi tiếng của Malaysia, Datuk Pekan Ramli bày tỏ sự gay gắt, cho rằng tất cả các cá nhân, nhóm người liên quan đến vụ bê bối, đều phải từ chức.

Ông cũng nhấn mạnh: “FAM không nên lãng phí thời gian. Họ kháng cáo cái gì? Họ muốn giảm nhẹ hình phạt hay lật ngược quyết định của FIFA? Chúng ta phải chấp nhận rằng, FIFA đã đưa ra quyết định sau cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Nếu FAM có bằng chứng rõ ràng để chống lại quyết định của FIFA, thì hãy làm. Còn không thì đừng nên lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc kháng cáo.

FAM phải thừa nhận rằng họ đã phạm sai lầm và bị FIFA phát hiện. Họ cần phải dọn dẹp thảm họa này”.