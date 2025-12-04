Nguồn ảnh: Premier League, LUFC, Chelsea Photos
Hai pha lập công của Mikel Merino và Bukayo Saka đem về chiến thắng dễ dàng 2-0 cho Arsenal, ở cuộc chạm trán Brentford trên sân Emirates.
U22 Thái Lan có hiệp hai bùng nổ và đè bẹp U22 Timor Leste với tỷ số 6-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, tối 3/12.
CAHN được chơi người từ đầu hiệp 2, lại tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng CAHN chỉ có được 1 điểm trên sân của Buriram Utd ở lượt trận thứ 3 ASEAN Championship Cup 2025/26.
Đình Bắc ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào, thuộc khuôn khổ bảng B bóng đá nam SEA Games 33, chiều 3/12.
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 33 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng môn bóng đá tại SEA Games 33, nhanh và chính xác.