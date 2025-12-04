resources_premierleague_pulselive_com 2249817835 (2).jpg
Delap được xếp đá cao nhất trên hàng công Chelsea
resources_premierleague_pulselive_com 2249817835.jpg
Ngay phút thứ 6, Bijol đánh đầu từ quả phạt góc mở tỷ số
G7RWRg_WoAEMCXN.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Leeds
G7RfkD XUAEIV5y.jpg
Dàn sao hạng sang trầm ngâm trên băng ghế dự bị Chelsea
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 03T210145Z_1047621687_UP1ELC31MEW8S_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE CHE (2).jpg
Cuối hiệp một, tiền vệ Nhật Bản - Tanaka nã đại bác sấm sét nhân đôi cách biệt
G7ReZaQWQAAxq_M.jpg
Leeds thi đấu tưng bừng
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 03T210145Z_1047621687_UP1ELC31MEW8S_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE CHE.jpg
G7Re6E_XoAArGbc.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà
G7Rk02uWAAAbE9t.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Pedro Neto được tung vào thay Estevao đã lên tiếng với pha volley ở cự ly gần
G7Rk02zXAAA9jf7.jpg
Tiền đạo Bồ Đào Nha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
G7RmCuSXUAAcfGA.jpg
HLV Maresca tung thêm quân bài tẩy Cole Palmer vào sân sau quãng thời gian dài dưỡng thương
G7Rpyo3WEAA1n0r.jpg
Phút 72, Tosin để mất bóng ngớ ngẩn ngay trước khung thành
G7RpxANWMAAa9qz.jpg
Calvert-Lewin tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn thứ 3 cho Leeds United
G7RsMG2XMAE8ruY.jpg
Chiến thắng quả cảm và xứng đáng của Leeds United
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 03T220752Z_1579903113_UP1ELC31PH3ES_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE CHE (2).jpg
Nỗi thất vọng của Cole Palmer

Nguồn ảnh: Premier League, LUFC, Chelsea Photos