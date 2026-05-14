PSG bước vào chuyến làm khách trên sân Lens với nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. HLV Enrique trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ trẻ, nhưng đội bóng thành Paris vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch trước đối thủ đang bám đuổi phía sau.

PSG thắng thuyết phục đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh: CLB

Lens nhập cuộc tự tin và không hề lép vế. Đội chủ nhà sẵn sàng chơi đôi công, thậm chí tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Tuy nhiên, thủ môn Safonov thi đấu tập trung để cứu thua cho PSG trong thời điểm hàng thủ đội khách chịu sức ép lớn.

Sau những phút đầu khó khăn, PSG dần lấy lại thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút 29. Từ đường chuyền thuận lợi của Dembele, Kvaratskhelia xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm vào góc thấp bên trái, đưa đội khách vượt lên.

Bị dẫn bàn, Lens đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ. Đội chủ nhà liên tục gây sóng gió, nhưng Safonov tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy của PSG.

PSG lần thứ 14 vô địch Ligue 1 - Ảnh: CLB

Sang hiệp hai, Lens vẫn miệt mài tìm bàn gỡ. Sima có hai cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng thành công. Đến phút 87, Thauvin đưa được bóng vào lưới PSG, song bàn thắng không được công nhận.

Mải mê tấn công, Lens phải trả giá ở phút 90+3. Doue chuyền ngược hợp lý để Mbaye băng vào dứt điểm một chạm, bóng đập xà ngang rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG.

Kết quả này giúp PSG chính thức vô địch Ligue 1 2025/26 sớm 3 vòng.

Ghi bàn: Kvaratskhelia 29’, Mbaye 90+3'

Đội hình xuất phát

Lens: Risser, Ganiou, Baidoo, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Sima, Said, Edouard

PSG: Safonov, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Doue, Hernandez, Neves, Fernandez, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia