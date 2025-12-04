|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
03/12
16:00
|
VTV2, FPT Play
|
03/12
19:00
|
U22 Thái Lan 6-1 U22 Timor Leste
|
VTV Cần Thơ, FPT Play
|
ASEAN CUP CHAMPIONSHIP - Shopee Cup 2025/26
|
03/12
19:00
|
Buriram Utd 1-1 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
04/12
02:30
|
Arsenal 2-0 Brentford
|
K+SPORT 1
|
Brighton 3-4 Aston Villa
|
K+LIFE
|
Burnley 0-1 Crystal Palace
|
K+Live 1
|
Wolverhampton0 1- Nottingham Forest
|
K+Live 2
|
04/12
03:15
|
Leeds 3-1 Chelsea
|
K+ACTION
|
Liverpool 1-1 Sunderland
|
K+SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
04/12
01:00
|
Ath.Bilbao 0-3 Real Madrid
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
21:00
|
Atalanta 4-0 Genoa
|
04/12
00:00
|
Napoli 1-1 Cagliari (pen 9-8)
|
04/12
03:00
|
Inter Milan - Venezia
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8
|
04/12
00:00
|
Bochum 0-2 Stuttgart
|
Freiburg 2-0 Darmstadt
|
04/12
02:45
|
Hamburg 1-1 Holstein Kiel
|
Union Berlin 2-3 Bayern Munich
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn