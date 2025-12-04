Kết quả bóng đá hôm nay

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG 

03/12

16:00

U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào

VTV2, FPT Play

03/12

19:00

U22 Thái Lan 6-1 U22 Timor Leste

VTV Cần Thơ, FPT Play

ASEAN CUP CHAMPIONSHIP - Shopee Cup 2025/26

03/12

19:00

Buriram Utd 1-1 Công An Hà Nội

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14

04/12

02:30

Arsenal 2-0 Brentford

K+SPORT 1

Brighton 3-4 Aston Villa

K+LIFE

Burnley 0-1 Crystal Palace

K+Live 1

Wolverhampton0 1- Nottingham Forest

K+Live 2

04/12

03:15

Leeds 3-1 Chelsea

K+ACTION

Liverpool 1-1 Sunderland

K+SPORT 2

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

04/12

01:00

Ath.Bilbao 0-3 Real Madrid

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

21:00

Atalanta 4-0 Genoa

04/12

00:00

Napoli 1-1 Cagliari (pen 9-8)

04/12

03:00

Inter Milan - Venezia

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8

04/12

00:00

Bochum 0-2 Stuttgart

Freiburg 2-0 Darmstadt

04/12

02:45

Hamburg 1-1 Holstein Kiel

Union Berlin 2-3 Bayern Munich

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.