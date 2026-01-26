Đội trưởng tuyển Scotland tưởng chừng sẽ kết thúc 8 năm rưỡi phục vụ đội chủ sân Anfield bằng một vụ chuyển nhượng trị giá 5 triệu bảng Anh đến Tottenham cuối tháng này.

Andy Robertson sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2026 và đã mất vị trí chính thức kể từ ngày Arne Slot trở thành HLV trưởng Liverpool.

Robertson sẽ tiếp tục ở lại khoác áo Liverpool - Ảnh: SunSport

Hè năm ngoái, Robertson từng liên hệ chuyển đến Atletico Madrid nhưng thương vụ không thành hiện thực.

Gần đây, Robertson kỳ vọng sẽ chuyển đến Tottenham để khởi động lại sự nghiệp trước thềm World Cup 2026.

HLV Thomas Frank đang chịu nhiều áp lực, rất muốn chiêu mộ Robertson để bổ sung kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo cho đội hình đang thi đấu kém hiệu quả.

Nhưng nguồn tin từ Times cho hay, Liverpool bất ngờ hủy bỏ thương vụ, dù đôi bên đã thống nhất mức phí 5 triệu bảng Anh.

Milos Kerkez đã khẳng định vị trí số 1 bên hành lang trái mùa này, nhưng Liverpool không muốn mất cầu thủ kỳ cựu người Scotland vào thời điểm này.

Bên cạnh đó, cả HLV Arne Slot và đội trưởng Van Dijk đều bày tỏ mong muốn Robertson ở lại cống hiến cho đến hết mùa giải 2025/26.