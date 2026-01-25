Sau thời gian thi đấu bất ổn, Liverpool đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu Aurelien Tchouameni.

Động thái này cho thấy quyết tâm rất lớn của đội bóng vùng Merseyside trong việc tái thiết tuyến giữa bằng một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu châu Âu.

Liverpool tham vọng ký Tchouameni. Ảnh: RMCF

Tchouameni gia nhập Real Madrid từ AS Monaco với mức phí khoảng 80 triệu euro.

Dù giai đoạn đầu gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi, tiền vệ người Pháp đã từng bước khẳng định vị thế tại sân Bernabeu.

Anh nổi bật nhờ khả năng đánh chặn, đọc tình huống, phân phối bóng và có khả năng trở thành trung vệ khi cần thiết.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Liverpool đánh giá Tchouameni là mẫu tiền vệ trụ lý tưởng để xây dựng hàng tiền vệ trong nhiều năm tới.

Trong bối cảnh đội chủ sân Anfield cần một nhân tố đủ tầm vóc để kiểm soát thế trận trước những đối thủ mạnh tại Premier League và Champions League, hồ sơ của Tchouameni được xem là gần như hoàn hảo.

Sự quan tâm của Liverpool không mang tính nhất thời. Đội bóng Anh đã theo dõi sát sao quá trình phát triển của Tchouameni từ khi anh còn ở Monaco, cũng như khoảng thời gian tại Real Madrid.

Sau mùa hè chuyển nhượng mang tính lịch sử, Liverpool không ngại chi thêm 100 triệu euro để có được tiền vệ người Pháp, đáp ứng nhu cầu của HLV Arne Slot.

Tuy nhiên, Real Madrid hiện chưa có dấu hiệu muốn nhả người. Đội bóng Hoàng gia coi Tchouameni là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn.