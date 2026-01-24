Trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 lúc 22h ngày 23/1, U23 Việt Nam có lý do để tin vào kết quả tích cực trước U23 Hàn Quốc.
Kết quả U23 châu Á 2026 hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
24/01
22:00
U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc
|Chung kết
VTV2, VTV Cần Thơ, TV360
23/01
22:00
U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)
|Tranh hạng 3
VTV2, VTV Cần Thơ, TV360
U23 Trung Quốc tạo nên bất ngờ lớn nhất tại U23 châu Á 2026, khi thắng U23 Việt Nam 3-0 và vào chung kết với thành tích giữ sạch lưới.
AFC công bố tổ trọng tài điều hành trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam có thể nhận kết quả khác ở trận bán kết U23 châu Á 2026 trước U23 Trung Quốc, nếu như HLV Kim Sang Sik không sai số và chạm ngưỡng khó vượt qua.