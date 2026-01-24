Kết quả U23 châu Á 2026 hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

24/01

22:00

U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc

 Chung kết

VTV2, VTV Cần Thơ, TV360

23/01

22:00

U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)

 Tranh hạng 3

VTV2, VTV Cần Thơ, TV360

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn