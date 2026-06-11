Sân Estadio Guadalajara ở Zapopan (Mexico) là nơi sẽ diễn ra trận đấu hứa hẹn hấp dẫn Hàn Quốc vs CH Séc, bảng A World Cup 2026.

Hàn Quốc bước vào ngày hội World Cup với tinh thần và phong độ tốt, sau các chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago, 1-0 El Salvador.

Trận đấu được dự đoán có tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Khel Now

Son Heung Min và các đồng đội quyết tâm giành kết quả tốt ở trận ra quân World Cup 2026, trước đối thủ là CH Séc, diễn ra lúc 9h ngày 12/6 (theo giờ Hà Nội). Hàn Quốc biết rõ, phía sau đó họ còn cuộc đọ sức khó khăn với nước đồng chủ nhà Mexico, do vậy tránh sai sót ngay từ trận đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, CH Séc cũng sẵn sàng khởi đầu World Cup 2026 một cách đầy tự tin, nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. Cụ thể, họ thắng Kosovo 2-1 hôm 31/5 và đánh bại Guatemala 3-1 vào thứ Sáu tuần trước.

Cùng chiến thắng ở các trận ‘hâm nóng’ nhưng vẫn có sự khác biệt giữa 2 đội, đó là Hàn Quốc giữ sạch lưới, còn CH Séc mỗi trận thủng lưới 1 bàn.

Về thành tích đối đầu, Hàn Quốc và CH Séc có cùng 1 thắng, 1 hòa trong 3 lần gặp gần nhất. Xét trên BXH FIFA, Hàn Quốc ở vị trí 25, còn CH Séc là hạng 39. Đây mới là lần đầu tiên 2 đội so tài nhau ở một giải đấu chính thức.

Hàn Quốc vs CH Séc được đánh giá đều có thể gây ra mối nguy hiểm, tạo ra bước ngoặt từ các tình huống cố định. Đại diện châu Á với Son Heung Min là tâm điểm trên hàng công, khả năng áp dụng lối chơi pressing tầm cao, duy trì kỷ luật chiến thuật, trong khi CH Séc dựa vào thể lực và lối chơi kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.

Chuyên gia bóng đá Sportskeeda dự đoán, đây sẽ là trận đấu căng thẳng, ít bàn thắng. Dự đoán kết quả Hàn Quốc vs CH Séc sẽ là 1-1.

Hòa 1-1 cũng là tỷ số được chuyên gia Sportsmole dự đoán kết quả ở cặp đấu này.

Và không hẹn mà gặp, chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon cũng dự đoán trận Hàn Quốc vs CH Séc, bảng A World Cup 2026: 2 đội hòa nhau 1-1.

Đội hình dự kiến:

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min

CH Séc: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick