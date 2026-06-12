2h00 ngày 12/6, sân BMO Field:

Đội tuyển Canada bước vào World Cup 2026 với sự tự tin rất cao, nhờ triết lý bóng đá của Jesse Marsch – một người Mỹ.

Marsch nổi tiếng là một trong những người theo đuổi triết lý bóng đá của Ralf Rangnick – HLV người Đức có tầm ảnh hưởng lớn, người tiên phong trong khái niệm gegenpressing, hiện dẫn dắt tuyển Áo.

Canada tìm kiếm chiến thắng lịch sử. Ảnh: CAS

Nhà cầm quân 52 tuổi có thời gian dài làm việc dưới sự chỉ dạy của Rangnick. Nhờ đó, ông có thời gian dẫn Erling Haaland ở Red Bull Salzburg, rồi sang Đức quản lý RB Leipzig.

Những kinh nghiệm này giúp Marsch thay đổi hình ảnh đội tuyển Canada. Từ lâu, cứ mỗi mùa hè, ông đều đi từ Mỹ đến châu Âu, ghi chép lại mọi thứ.

Cho đến nay, Marsch đã thể hiện tốt trên hành trình dẫn Canada. Thành tích nổi bật là bán kết Copa America 2024. Trong một năm nay, họ chỉ thua 1 trận trước Australia.

Chính điều này làm tăng thêm sự tự tin cho Canada để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở World Cup, thậm chí là giành quyền vào giai đoạn knock-out.

Trong hai kỳ World Cup trước đây từng góp mặt, năm 1986 và 2022, Canada đều ra về với 3 trận toàn thua.

Canada hiện tại có những thủ lĩnh như Jonathan David, Ismael Kone, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, đội trưởng Alphonso Davies – người chưa chắc chắn ra sân trận mở màn – đang thi đấu ở những giải hàng đầu châu Âu.

Đối thủ của Canada trong trận mở màn là Bosnia. Đại diện châu Âu đến World Cup 2026 thông qua vòng play-off, sau khi gây bất ngờ bằng cách loại Italia.

Lão tướng Dzeko vẫn quan trọng với Bosnia. Ảnh: NFSBiH

Trên thực tế, lối đá của Bosnia không có nhiều điểm nhấn, dựa trên sự thực dụng và vai trò của lão tướng Edin Dzeko, người đã 40 tuổi, giữ kỷ lục 73 bàn thắng và 148 trận đấu quốc tế.

Điểm tựa của Bosnia là hàng thủ được xây dựng bởi những “bức tường” chơi bóng ở Serie A, với Dennis Hadzikadunic, Tarik Muharemovic và Sead Kolasinac.

Với tâm lý tốt và lợi thế sân nhà, Canada sẽ chọn lối đá pressing đúng triết lý Marsch. Nếu ghi bàn sớm, đồng chủ nhà World Cup 2026 hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng lịch sử.

Đội hình dự kiến:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Burnic, Kolasinac, Muharemovic, Memia; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Dzeko, Bazdar.

Dự đoán: Canada thắng 1-0.