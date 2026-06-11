9h ngày 12/6, sân Estadio Guadalajara:

Đây là lần thứ 12 Hàn Quốc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhiều nhất trong số các đội bóng châu Á, đồng thời đánh dấu kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp của họ.

Tuy nhiên, kể từ lần đầu tham dự năm 1986, “những chiến binh Taegeuk” mới chỉ giành được 7 chiến thắng sau 38 trận. Phần lớn đến từ hành trình lịch sử khi họ đồng đăng cai và lọt vào bán kết năm 2002.

Son Heung-min là lá cờ đầu của tuyển Hàn Quốc - Ảnh: SI

Đội trưởng Hàn Quốc tại kỳ World Cup đáng nhớ ấy - Hong Myung-bo giờ sẽ dẫn dắt đội tuyển tham dự giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Trước đó, chiến lược gia này từng trải qua thất bại đáng quên, Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil.

Dưới sự huấn luyện của Hong Myung-bo, Hàn Quốc là đội duy nhất bất bại xuyên suốt vòng loại khu vực châu Á. Họ lập thành tích 11 chiến thắng, 5 trận hòa, ghi tới 40 bàn.

Hàn Quốc kết thúc vòng loại với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Jordan ở giai đoạn hai, đường hoàng giành tấm vé trực tiếp đến Mexico.

Đang xếp hạng 25 thế giới trên BXH FIFA, Hàn Quốc vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị bằng chiến thắng El Salvador, nhờ pha đá phạt đẳng cấp của Lee Dong-gyeong.

Trước đó ít ngày, đội bóng Đông Á cũng vùi dập Trinidad & Tobago 5-0, tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu CH Séc. Ba lần giao hữu trước đó giữa hai đội, mỗi bên giành một chiến thắng (hoà 1 trận).

Về phần CH Séc, đội bóng Trung Âu để tuột ngôi đầu bảng L vào tay Croatia ở vòng loại. Thất bại sốc 1-2 trước Quần đảo Faroe khiến HLV Ivan Hasek mất ghế, trước khi Jaroslav Kostl lên tạm quyền, rồi nhường vị trí cho chiến lược gia lão luyện Miroslav Koubek.

Hai đội được đánh giá ngang sức, cân tài - Ảnh: SunSport

Sau khi thua Thụy Điển ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2022, nhiều người lo ngại CH Séc sẽ tiếp tục lỡ hẹn sân chơi lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, họ xuất sắc vượt qua cả CH Ailen và Đan Mạch trên chấm luân lưu, để giành vé tới Bắc Mỹ.

Lần gần nhất tham dự World Cup 2006 trên đất Đức, CH Séc bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, hy vọng tiến sâu ở giải đấu năm nay được củng cố nhờ chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp gần đây.

Giai đoạn tập huấn trước thềm World Cup, thầy trò HLV Koubek lần lượt đánh bại Kosovo 2-1 và Guatemala 3-1, duy trì đà hưng phấn trước ngày khai màn.

Sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình cao lớn và chơi bóng trực diện, CH Séc được đánh giá rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Một nửa số bàn của họ tại vòng loại đến từ các pha bóng “chết”, với 7 bàn được ghi từ những quả phạt góc.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

CH Séc: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick.